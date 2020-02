L’île fantastique: un vrai désastre

Les temps sont durs pour les fans d’épouvante avec l’offre, déjà famélique, qui s’avère particulièrement indigeste depuis quelques mois. Après les horribles déceptions qu’ont été Ça : Chapitre 2, Application mortelle et autres Noël tragique, vient aujourd’hui un nouveau désastre cinématographique. Son titre : L’île fantastique.

L’idée, du moins sur papier, était alléchante : faire de l’émission-culte L’île fantastique (ou Fantasy Island, en version originale) un récit d’horreur où une destination paradisiaque permet à ses invités de réaliser leurs rêves les plus fous.

On retrouve donc aujourd’hui un nouveau groupe de visiteurs venus assouvir leur soif, qu’elle soit de luxure, d’aventure, ou encore de vengeance, dans ce qu’ils croient être une aventure de réalité virtuelle. Mais comme le veut la tradition, les rêves tournent rapidement au cauchemar alors que la ligne entre la réalité et la fiction devient de plus en plus trouble.

Bref, une prémisse éculée, mais somme toute intrigante. C’est toutefois dans l’exécution que tout se gâche.

Sans cohérence ni intérêt

Le résultat – un enchevêtrement de vignettes particulièrement ennuyantes – manque cruellement de cohésion. Oui, il s’agit ici d’une île où tous les fantasmes sont permis, un contexte ouvrant tout grand la porte aux invraisemblances de toutes sortes. Ça, on était bien prêts à le pardonner. Mais encore faut-il que le récit soit captivant ou, à tout le moins, divertissant.

Voilà donc une nouvelle tache qui s’ajoute au dossier du cinéaste Jeff Wadlow, tristement célèbre auprès des fans d’horreur pour ses soporifiques fiascos Crier au loup et Vérité ou conséquence. Espérons qu’il apprendra de ses erreurs à temps pour une éventuelle suite à cette Île fantastique, projet qu’il a déjà évoqué, mais qui est encore loin d’être confirmé.

L’île fantastique ★

Un film de Jeff Wadlow

Avec Lucy Hale, Michael Peña et Maggie Q