Mika Zibanejad propulse les Rangers

Grâce à une récolte de trois points, Mika Zibanejad a mené les Rangers de New York vers un gain de 6 à 3 contre les Blackhawks, mercredi soir, à Chicago.Zibanejad a inscrit un but et deux aides au troisième tiers, au cours duquel les Rangers ont touché la cible à cinq reprises.

Pavel Buchnevich, Ryan Strome, Chris Kreider et Artemi Panarin ont également enfilé l’aiguille au cours de cet engagement. Filip Chytil avait ouvert la marque pour les visiteurs en première période.

Du côté des Blackhawks, Dominik Kubalik a marqué ses 24e et 25e buts de la saison. Drake Caggiula a complété le pointage.

Igor Shesterkin a repoussé 37 tirs devant la cage des Rangers pour obtenir sa septième victoire en huit départs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

À l’autre bout de la patinoire, Robin Lehner a cédé six fois sur 41 lancers.

Ailleurs dans la LNH

À Edmonton, les Bruins de Boston ont signé une quatrième victoire consécutive en s’imposant 2 à 1 en prolongation face aux Oilers. C’est nul autre que David Pastrnak qui a dénoué l’impasse avec son 43e but de la saison.

Pastrnak avait également contribué au premier but des siens, marqué par Patrice Bergeron en première période. Sam Gagner avait nivelé les chances en troisième, en secouant les cordages en avantage numérique.

Tuukka Rask a réussi 28 arrêts pour les Bruins tandis que son vis-à-vis, Mike Smith, a bloqué 30 lancers.

Avec ce gain, les Bruins augmentent à trois points leur avance sur le Lightning au sommet de la section Atlantique.

À Dallas, Jamie Oleksiak a permis aux Stars de l’emporter 3 à 2 sur les Coyotes de l’Arizona en marquant son deuxième but de la saison en milieu de troisième période.

Corey Perry et Radek Faksa ont également touché la cible pour l’équipe locale. Chez les visiteurs, Taylor Hall et Christian Fischer ont été les marqueurs.

Course aux séries

Grâce à leur victoire face aux Blackhawks, les Rangers se sont rapprochés à six points des Islanders, des Hurricanes et des Blue Jackets, qui sont à égalité au premier rang des équipes repêchées dans l’Est.

À surveiller ce soir

Le Canadien peut-il surprendre les Capitals après avoir lamentablement échoué face aux Wings? À Toronto, les Leafs veulent prendre leur revanche contre les Penguins. Parlant de vengeance, les Jackets souhaitent rebondir aux dépens des Flyers. À Los Angeles, les Panthers devront rester prudents devant un club éliminé.

Les matchs à surveiller