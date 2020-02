Près de 1000 mises à pied temporaires chez VIA Rail

MONTRÉAL | VIA Rail a annoncé mercredi le licenciement temporaire de près de 1000 employés en raison des blocus ferroviaires partout au pays.

Des mécaniciens, électriciens, inspecteurs et nettoyeurs de voiture se retrouveront sans emploi temporairement, et ce, à partir du 4 mars prochain.

«Nous désirons vous informer qu’en raison de la situation extraordinaire et hors de notre contrôle, VIA Rail doit suspendre vos activités pour une période indéterminée», peut-on lire dans l’avis remis aux employés et obtenu par TVA Nouvelles.

Leur travail est directement affecté par le blocus à Belleville, en Ontario, érigé pour protester contre le tracé du gazoduc GasLink sur le territoire ancestral des Wet’suwet’en.

La compagnie dit n'avoir d'autre choix que de maintenir l'annulation de ses services sur une grande partie de son réseau jusqu'à ce que le CN rouvre les voies restantes pour le service.

«Cette interruption générale est une situation sans précédent dans notre histoire. En 42 ans d'existence, c'est la première fois que VIA Rail, service public de trains passagers interville, doit interrompre la plupart de ses services partout au pays», a fait savoir Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction, dans un communiqué.

Le syndicat représentant les travailleurs de VIA Rail a déploré la situation. «La solution finale ne nous appartient pas. C’est un litige entre les Amérindiens et le gouvernement, alors nous on est un peu des victimes là-dedans», a expliqué Jacques Ouimet, vice-président régional du syndicat de VIA Rail, en entrevue à TVA Nouvelles.

VIA Rail espère que les travailleurs pourront reprendre leur travail «le plus rapidement possible» dès la fin du litige et salue les efforts de dialogues en cours.