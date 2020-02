Trump envisage de se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo

LOS ANGELES | Le président américain Donald Trump a indiqué qu’il réfléchissait à se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, à l’invitation du premier ministre japonais Shinzo Abe.

«J’ai été invité par le premier ministre Abe, et nous allons prendre une décision» à ce sujet, a dit M. Trump tard mardi lors d’une rencontre avec des membres du Comité olympique américain et des organisateurs des Jeux de Los Angeles de 2028.

«On pourrait [répondre par la positive]. Nous allons essayer», a-t-il ajouté.

Les Jeux de Tokyo sont prévus du 24 juillet au 9 août, soit pendant la campagne présidentielle américaine, et Donald Trump sera candidat à sa réélection lors du scrutin du 3 novembre.

Le président a aussi assuré aux organisateurs des Jeux de Los Angeles qu’il était intervenu personnellement en faveur de la ville américaine lorsqu’il était encore président élu en 2016, et que cela avait aidé la candidature.

Faisant apparemment référence à un appel passé à l’époque au patron du Comité international olympique (CIO), il a affirmé que la précédente administration américaine avait «refusé d’appeler» et que les responsables des Jeux «voulaient de l’amour, et on leur a donné de l’amour».