2Frères: une recette toujours efficace

BROSSARD | 2Frères en spectacle, c’est toujours une fête. Érik et Sonny Caouette ont, encore une fois, ravi un public entiché de leurs mélodies accrocheuses à l’Étoile Banque Nationale du Quartier DIX30, jeudi, où ils lançaient à la fois leur troisième album et leur nouvelle tournée. Un grand soir!

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Les chanteurs étaient attendus. Généreux, ceux-ci avaient invité leurs admirateurs à prendre part à leur événement de lancement médiatique à 17h, puis offraient un concert traditionnel sur le coup de 20h. De quoi essouffler même les plus énergiques.

Futur succès

À tous les vents, pièce-titre de leur opus tout chaud, en vente ce vendredi, a ouvert la prestation comme elle ouvre le disque, sur une note entraînante, tachetée de l’irrésistible et joyeux mélange folk-country qui porte les morceaux de 2Frères. Nul besoin d’être devin pour flairer ici un (autre) immense succès à venir pour 2Frères: la chanson a déjà commencé à se faufiler sur les ondes radiophoniques et devrait, sans peine, aller se vautrer au sommet des palmarès dans peu de temps.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Il y avait quelques tout-petits fébriles qui se dandinaient à l’arrière du parterre, mais puisqu’il faut souvent un moment pour apprivoiser la nouveauté, le public de Brossard est demeuré plutôt timide pendant le refrain pourtant enhardissant d’À tous les vents. Le duo et les trois musiciens qui l’accompagnaient ne perdaient cependant rien pour attendre les effusions: juste après, Un peu de toi, l’une de leurs valeurs sûres de la dernière année, a immédiatement généré cris de joie et sifflements stridents.

Et c’était parti pour un rendez-vous empreint de complicité entre le public et ses deux favoris, entamé avec des blagues de la part de nos joyeux lurons, qui semblent prendre plaisir à pasticher leurs potes Les Denis Drolet avec quelques échanges comiques ici et là.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Ce nouveau spectacle, que 2Frères présentera à peu près partout où il y a âme qui vive en province d’ici la fin de l’année, est une habile courtepointe de nouveaux titres du tandem et de ses vieux joyaux, désormais bien inscrits dans l’ADN de nos soirs de feux de camp. Après Guérir nos mémoires, très belle ode aux vieilles amitiés, et Mon ici, douce déclaration d’amour, Érik et Sonny confient aux spectateurs l’attachante dernière phrase de 33 tours.

Plus tard, ils se permettent une sympathique mise en scène dans l’obscurité pour déclamer la légende de Léo Gagné... qu’Érik a bien failli bousiller, jeudi, en frayant d’un peu trop près avec son micro! Heureusement, comme de grands gamins, les garçons ne se prennent pas au sérieux et rigolent de leurs maladresses.

Segment intime

Avant de poursuivre avec les Comme avant, Nous autres, Au sommet et Maudite promesse qui ont fait leur renommée, d’autres créations récentes et une relecture de Jean Batailleur, 2Frères s’aventure dans un joli segment intime au retour de l’entracte.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Érik à la guitare et Sonny au piano donnent une perspective nouvelle à Ti-Gars et Qu’est-ce que tu dirais, que l’assistance connaissait par cœur.

La petite tirade d’Érik en hommage à son frère et partenaire de musique, en introduction de M’aimerais-tu pareil – premier texte qu’ils ont écrit ensemble! –, avait de quoi embuer les yeux des plus sensibles. Apôtres de François Pérusse, les gars ont revisité Snack Bar chez Raymond sur À tous les vents et se gâtent en l’interprétant également sur scène... participation «virtuelle» de Pérusse à l’appui!

Toutes les dates de la tournée de 2Frères sont sur sa page Facebook. L’album À tous les vents sera en vente ce vendredi, le 21 février.