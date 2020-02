McGREGOR, Henry Joseph



À Greenfield Park, le mercredi 19 février 2020 est décédé, à l'âge de 86 ans, Henry Joseph McGregor, époux de feu Gabrielle Ducasse.Il laisse dans le deuil son fils Kingsley Patrick McGregor, ses frères et soeurs Marina, Eileen, Rolland, David et Linda ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 22 février 2020 de 11h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.