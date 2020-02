MONGEAU, René



Sa nièce Louise Mongeau, sa cousine Louise Breier, sa belle-soeur Nicole Soulier et ses amis Denis Morency et Claire Amyot annoncent le décès à Montréal, le 12 février 2020, de René Mongeau, frère de Pierre Mongeau, né le 25 août 1940 de Paule Chaput et René Mongeau.Grandi à Outremont, il a travaillé dans l'industrie du film publicitaire et a partagé avec bonheur la vie de Diane Hébert, sa Lady Di. René Mongeau était une figure de Montréal, choyé par ses nombreux et fidèles amis. Il nous manque terriblement.Une célébration en sa mémoire se tiendra dimanche le 23 février entre 13h et 16h au :4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.com