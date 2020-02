Au-delà du savoir-faire, le savoir-être gagne en importance

Les connaissances techniques, c’est bien, mais il ne faut pas non plus négliger le savoir-être au travail. Ces compétences liées aux comportements et à la façon de penser deviendront de plus en plus importantes au cours des prochaines années, selon un rapport du World Economic Forum. Êtes-vous prêt pour l’horizon 2022 ?

Vous l’êtes si vous possédez déjà l’une ou plusieurs des trois caractéristiques qui seront les plus demandées : la pensée analytique, l’apprentissage et la créativité.

D’après ce rapport, les employeurs et les recruteurs privilégieront la capacité d’analyse et l’esprit d’innovation. Ces compétences prisées sur le marché du travail depuis quelques années vont donc continuer à occuper le haut du pavé.

En outre, l’employé de demain sera sans cesse appelé à s’adapter et à se perfectionner ; il saura apprendre de manière continue et développer ses propres stratégies d’acquisition de connaissances et de compétences, des aptitudes déjà en vogue.

Les aventuriers qui ne craignent pas de se lancer hors des sentiers battus sont aussi recherchés actuellement, mais ils le seront encore plus en 2022. L’employé idéal fera preuve d’une grande créativité, d’originalité, et il sera apte à entreprendre des projets comportant des éléments de nouveauté.

Les comportements avant tout...

Bien qu’elles soient aussi essentielles que les compétences techniques pour de nombreux emplois, les caractéristiques personnelles et les habiletés cognitives d’un individu continuent à prendre de l’importance année après année. Déjà, dans son palmarès 2019 des tendances des compétences, LinkedIn affirme que plus de la moitié des leaders disent que le savoir-être est plus important que les aptitudes techniques.

Outre la créativité, les capacités d’adaptation, de collaboration et de persuasion sont d’emblée incontournables, toujours selon LinkedIn. En gros, les dirigeants recherchent des personnes aptes à offrir des solutions, à proposer des innovations et à exercer un leadership mobilisateur.

... et la technique ensuite

Par conséquent, l’importance des habiletés techniques ira en déclinant, sauf en ce qui concerne certains emplois très ciblés. La dextérité manuelle, la précision, la capacité de mémorisation et les compétences précises et techniques en gestion seront moins demandées. D’autant qu’il s’agit de compétences qui peuvent aisément être acquises une fois en poste, ou qui sont liées à des tâches en voie de disparition à cause de la robotisation.

En fait, selon LinkedIn, les compétences techniques les plus en vogue en 2019 tournent autour de l’infonuagique, de l’intelligence artificielle, du raisonnement analytique et du design d’expérience utilisateur (UX). Elles demeureront certainement prisées dans les années qui viennent.

Si vous postulez un emploi et que l’on vous invite à des tests de personnalité ou à un entretien dans un lieu de détente, ne soyez pas surpris de répondre à des questions qui portent sur vos compétences et vos habiletés interpersonnelles plutôt que sur vos aptitudes techniques.

N’oubliez jamais que contrairement aux compétences techniques, qui doivent pour la plupart être acquises, le savoir-être, lui, se cultive et se raffine !