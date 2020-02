Comment me faire aimer de ma famille?

Née dans une famille dysfonctionnelle, je suis l’aînée de trois enfants avec un frère et une sœur. Mon père était peu présent vu ses deux emplois pour joindre les deux bouts. Le peu de temps qu’il passait à la maison ça faisait souvent des flammèches, vu qu’entre lui et ma mère, c’était le feu et l’eau. Il est décédé dans la cinquantaine d’un cancer du foie.

Malgré sa rudesse, il a toujours manifesté de l’affection à mon endroit plus qu’envers les deux autres. Je ne sais pas si c’est à cause de ça, mais ma mère m’a toujours traitée comme son souffre-douleur. Dès que quelque chose n’allait pas elle tournait vers moi son œil accusateur pour me blâmer.

Quand je baissais la tête pour mieux encaisser, on aurait dit que ça lui donnait le droit de frapper plus fort. À mesure qu’ils grandissaient, mon frère et ma sœur se sont mis à imiter le comportement de ma mère envers moi. Et devenus adultes, il se sont carrément mis à me rejeter. Je n’ai jamais été la bienvenue aux fêtes de famille et je n’ai jamais eu le droit de venir chez eux.

Notre mère placée en CHSLD est morte d’un cancer il y a un an et je m’en suis occupée jusqu’à la fin. Les deux autres ne venaient la visiter qu’une fois par mois, et je devais alors m’éclipser pour leur laisser toute la place. Mon frère en tant qu’exécuteur testamentaire m’a écartée des funérailles et du partage de ses biens. Depuis, je n’ai plus aucune nouvelle de personne.

Comme on a passé beaucoup de temps ensemble les derniers six mois de sa vie, j’aurais aimé que ma mère s’excuse pour les mauvais traitements à mon endroit. Elle ne l’a jamais fait. Mais juste avant de sombrer dans le coma, elle m’avait prise dans ses bras et serrée sur son cœur. Pensez-vous que je pourrais interpréter ça comme une forme d’excuses à sa manière à elle ?

Le problème, c’est que ma famille me manque. J’aimerais comprendre pourquoi ils me détestent comme ça ? Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? Ma meilleure amie qui a connu ma famille me dit de laisser tomber, que ce sont de méchantes personnes qui ne me feront que du mal. Mais je n’ai qu’eux. Je voudrais tellement comprendre que je ne me résigne pas.

Âme en peine

Vous souhaitez comprendre ou vous souhaitez continuer à souffrir ? Que pourraient-ils vous expliquer que vous ne savez déjà ? Ils ont vu votre mère vous mépriser toute votre enfance parce que vous étiez la plus fragile, et ils lui suivi son exemple parce que ça les arrangeait d’avoir un souffre-douleur à portée de main. Votre amie a raison, arrêtez de chercher chez vos proches ce qu’ils sont incapables de vous donner. Prenez enfin votre destinée en main en vous donnant les moyens de vous refaire intérieurement, de panser vos plaies pour marcher enfin la tête haute, fière d’être ce que vous êtes.