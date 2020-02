Comment régler notre conflit?

Je me suis disputée avec ma voisine il y a trois semaines et dans un élan d’emportement je l’ai traitée d’estie de folle ! Depuis, elle ne me regarde plus, s’organise pour me croiser le moins possible dans le corridor, et ne vient plus me demander si elle peut me rapporter quelque chose de l’épicerie. Comme c’est la seule personne qui prend soin de moi dans l’immeuble et que je n’ai pas de famille, je voudrais qu’elle me pardonne. Comment faire ?

Voisine qui s’en veut

On ne vous a jamais appris à vous excuser ? Faire amende honorable pour avoir blessé quelqu’un c’est la seule façon de se racheter. Ça prend un peu d’humilité pour le faire, et si vous craignez de ne pas être capable de le faire verbalement, écrivez-lui un mot et glissez-le sous sa porte.