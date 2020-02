«Farfelu. Il n’y a jamais eu d’attaque», soutient Salvail

Contre toute attente, Éric Salvail a décidé de témoigner pour sa défense. L’animateur déchu et producteur télé de 50 ans est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement criminel. Il est à nouveau à la barre ce matin au palais de justice de Montréal.

Éric Salvail nie en bloc les allégations de Donald Duguay, le plaignant. «Le nom de Donald Duguay ne me disait rien. Les policiers m’ont présenté une photo de lui en 1993. Son visage me disait quelque chose, mais je n’aurais pas pu dire qu’il travaillait avec moi», a soutenu l’accusé à son avocat qui l’interroge.

«Je ne me rappelle pas d’avoir dit à Donald Duguay des commentaires désobligeants et/ou à caractère sexuel. Mais, je ne peux pas dire qu’il n’y en a pas eus», avoue Salvail.

Son avocat lui parle de possibles gestes et commentaires déplacés en juillet et août 1993. «En juillet et août, je ne suis pas à Radio-Canada l’après-midi et très peu de temps en matinée», soutient-il.

Jamais touché à cette personne

Questionné à propos de l’allégation d’agression sexuelle dans les toilettes de Radio-Canada en octobre 1993, Salvail répond: «Farfelu». «Il n’y a jamais eu d’attaque», ajoute l’accusé.

«Premièrement, je n’aurais jamais touché à cette personne. Deuxièment, je ne travaillais plus à Radio-Canada. J’avais une vie professionnelle, une vie amicale et une amoureuse», appuie-t-il.

Quant à l’incident survenu pendant un enregistrement de La petite vie à Radio-Canada raconté par Donald Duguay, Éric Salvail dit ne pas s’en souvenir.

Michel Massicotte a mis quelque 30 minutes à terminer l’interrogatoire de son client.

Contre-interrogatoire

Au tour de la poursuite de contre-interroger le témoin.

La procureure de la Couronne indique à Éric Salvail qu’il a reçu des chèques de remboursement de paye de Radio-Canada datés de septembre et octobre 1993.

Éric Salvail dit être retourné à Radio-Canada probablement sept ou huit fois dans cet édifice après sa cessation d’emploi, en août 1993. Il affirme qu’il allait au guichet de la Caisse (dans la tour de Radio-Canada) ou à des réunions.

La Couronne demande à Éric Salvail à quel moment il a amorcé sa collaboration avec Julie Snyder à l’émission L’Enfer, c’est nous autres. Il répond: «Juin 1993» et il soutient avoir eu une ou deux rencontres avec elle à Radio-Canada. Tests polygraphiques

Hier, il a expliqué qu’il avait eu vent de la possibilité d'accusations contre lui en mai 2018. À ce moment, il a aussitôt contacté un avocat, Me Michel Massicotte, et aurait rencontré des policiers en septembre 2018.

L’accusé a affirmé que dès qu’il a su qu’il ferait possiblement face à des accusations, il prend la décision d’aller passer des tests polygraphiques et a organisé une rencontre avec la police afin de donner sa version des faits.

Éric Salvail a affirmé avoir passé des tests polygraphiques les 9 et 10 octobre 2018.

Des agendas bien remplis

Au cours de ces procédures, Éric Salvail affirme avoir fait parvenir ses agendas datant de 1991 à 2004 à la police via son avocat. Ce dernier les conservait dans une boite dans un entrepôt de Longueuil, une information qui aurait fait sourciller le juge.

L’avocat de Salvail stipule que son client remplissait de façon quotidienne ses agendas avec mentions de toutes sortes.

«Je notais tout, les soupers, les week-ends, téléphones, adresses, rencontres, vacances, lieu de travail et même l’épicerie» a expliqué Salvail lors de son témoignage.

Le juge a demandé à Éric Salvail s’il aurait besoin de consulter ses agendas pour se souvenir d’un événement datant de 1993, faisait allusion implicitement à l'agression alléguée envers Donald Duguay.

«À moins que l’événement soit marquant, normalement, j’aurais besoin de regarder l’agenda» répond l’accusé.

Le procès d’Éric Salvail est commencé de puis lundi. Cinq témoins ont été appelés à la barre, dont Donald Duguay, la présumé victime de 46 ans.