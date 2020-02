Fini les bagarres...enfin!

Les patrons des équipes de la Ligue junior majeure du Québec vont voter cette semaine sur l’abolition des bagarres dans le circuit Courteau. Il est évident qu’Éric Boucher et Alex Tanguay de l’Océanic sont favorables à ce changement révolutionnaire dans notre hockey junior majeur. Ça veut dire que Jacques Tanguay, le père, va voter favorablement à Québec avec les Remparts. Et que l’Armada va suivre. On est civilisé à Chicoutimi et le ton devrait être donné.

Ça serait formidable si la LHJMQ suivait la voie de son commissaire Gilles Courteau et se débarrassait de ce vestige d’une barbarie qui a trop longtemps perduré.

Comme l’aurait dit un premier ministre très songé : « Parce qu’on est en 2020 »

LA PAIX À JULIEN

Claude Julien va finir par perdre son emploi. C’est écrit dans le ciel. Mais pour l’instant, ça donnerait quoi de le sacrifier pour camoufler l’incompétence crasse de toute une partie de l’organisation ?

Ce qui est croche, c’est le dépistage et le développement des joueurs.

D’ailleurs, Marc Bergevin a un bon instinct de hockey. Il réussit de bonnes transactions. C’est tout le reste qu’il n’est pas capable d’amener au niveau des meilleures organisations de la Ligue nationale...