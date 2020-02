Grosse soirée pour les défenseurs

Avec Xavier Ouellet au vestiaire dès les premiers instants du match et Christian Folin qui n’a joué que 13 min 31 s, les quatre autres défenseurs ont dû prendre les bouchées doubles.

« Les gars ont fait du bon boulot. Luke [Richardson, entraîneur des défenseurs] s’est assuré que les rotations soient efficaces pour faire en sorte qu’on ait les jambes fraîches chaque fois que nous sautions sur la patinoire. »

– Ben Chiarot

La contribution des défenseurs fut importante comme en font foi les trois buts qu’ils ont marqués (Shea Weber a également touché la cible). Pour Chiarot, il s’agissait d’un deuxième but en prolongation cette saison et d’un troisième but gagnant.

« Il n’arrête pas de nous dire qu’il est bon en attaque ! Il était temps qu’il le démontre ! Plus sérieusement, il obtient des occasions qu’il n’avait pas à Winnipeg. Et il en tire le maximum. C’est un bon joueur. »

– Brendan Gallagher

La saison du Canadien n’a beau tenir qu’à un fil, un résultat comme celui de jeudi est suffisant pour regaillardir les troupes.

« Il faut vraiment tout donner au cours des prochains matchs et jouer aussi bien que ce soir. Tant qu’il y a de l’espoir, on doit y croire. »

– Phillip Danault

Claude Julien en a surpris plus d’un en laissant Artturi Lehkonen de côté pour la première fois de sa carrière.

« Ce n’est jamais évident de voir un coéquipier connaître des difficultés. Artturi est un bon gars, il travaille fort. Je n’ai aucun doute qu’il sera en mesure de rebondir. »

– Carey Price