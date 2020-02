Incursion au spa primé de l’hôtel Four Seasons Montréal

Il n’a ouvert ses portes qu’en mai dernier, mais déjà, le Spa Four Seasons Montréal vient de remporter le prestigieux prix Forbes Travel Guide Five-Stars 2020. Les éléments de luxe lui ayant permis de devenir l’un des deux seuls spas canadiens à obtenir cette reconnaissance ? Nous nous y sommes rendus afin de les découvrir.

Photo Martin Alarie

Au cœur du centre-ville de Montréal, on plonge pourtant dans un calme enveloppant en pénétrant dans le spa Four Seasons Montréal. On comprend en un instant que l’expérience sera à l’image du renommé hôtel : personnalisée, luxueuse et en toute en discrétion. Déjà, l’hôtesse qui nous fait visiter les lieux connaît notre nom. Tout au long de l’expérience, on va de cette façon au-delà des désirs du client.Invité à se détendre avant et après le soin, on se rend en robe de chambre profiter de l’ambiance feutrée de la salle de relaxation. Un lieu à mi-chemin entre l’oasis de détente et le sanctuaire urbain au décor classique et design, signé Philip Hazan.

Au son de l’eau de la cascade coulant dans les deux bains tapissés de pierres (eau froide et chaude) s’ajoutent de larges fauteuils dissimulés derrière des lattes en bois afin de créer des espaces intimes et un chemin de galets polis où l’on marche pieds nus pour un effet de réflexologie naturelle ; seule salle d’hydrothérapie Kneipp – traitement développé au 19e siècle – au Canada. Des collations légères, du thé et des magazines fièrement québécois aussi, tels Luxe et Caribou.

Photo Martin Alarie

On salue d’ailleurs le souci de l’établissement de proposer divers produits locaux : des œuvres d’art d’artistes comme Chloé Sabourin, des maillots ou encore des bijoux de créateurs d’ici.

Puis, on se rend vivre ce qui compose véritablement l’expérience luxueuse de l’endroit : les soins exclusifs du corps et du visage et les massages. Ils sont prodigués avec les produits de partenaires triés sur le volet, dont ceux de 111 SKIN, de la gamme montréalaise JB Skin Guru et de la marque hongroise Omorovicza.

Photo Martin Alarie

lit chauffé

Dans l’une des 8 salles de traitement, on glisse dans un réputé lit Gharieni chauffé, articulé et à la musique intégrée. Puis on se laisse emporter, le temps d’un soin aux techniques raffinées de 60 à 90 minutes, à des prix variant entre 160 $ (pour certains traitements d’une heure) et 425 $ (90 minutes). Divin fut le traitement pour le visage gold hydra lifting !

Le lieu prisé des célébrités et des gens fortunés avides de moments privés ? La Golden Square VIP Suite, mini salle de spa pour deux avec entrée privée, bain à remous, lits à massage, cheminée, fauteuil, champagne, bouchées sucrées, soins et moments de relaxation Les prix vont de 250 $ (excluant les soins) à 1500 $ (avec soins).

Photo Martin Alarie

Quant à la piscine intérieure du 6e étage, elle est surmontée d’un toit en verre laissant pénétrer la lumière naturelle et est dotée d’un sauna, d’une chambre à vapeur et de lits pour lire ou somnoler.