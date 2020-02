Je sors, je reste

Coup de cœur :

Web : Les coulisses du pouvoir

Photo courtoisie

L’émission d’information Les coulisses du pouvoir consacrait dimanche dernier la presque totalité de son programme à la contestation de la communauté de Wet’suwet’en en Colombie-Britannique qui s’oppose à la construction d’un oléoduc sur leur territoire. La crise, qui prend depuis les deux dernières semaines des dimensions nationales, est décortiquée par l’entremise de quelques entrevues avec les acteurs concernés et d’un panel composé d’Alec Castonguay, de Chantal Hébert et de Michel C. Auger.

Disponible depuis le 16 février sur ICI TOU.TV

Je sors :

Cinéma

La grande frousse

Photo courtoisie

La Cinémathèque québécoise proposera ce soir le film «La grande frousse» du réalisateur Jean-Pierre Mocky et produit en 1964. On y suit le parcours d’un policier qui tente de retrouver un évadé de prison dans une petite ville terrifié par un monstre légendaire.

Ce soir à 21h à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

Conférence

Littérature - Évolution de la figure féminine, du conte au roman d’aujourd’hui

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Organisée dans le cadre de la série «Les conversations Place des Arts, la conférence de ce soir portera sur l’évolution de l’image de la figure féminine dans la littérature. Claudia Larochelle, Émilie Perreault, Manon Oligny et Jérémie McEwen seront présents pour en discuter. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Ce soir à 17h à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme - 260, boulevard Maisonneuve Ouest

Conférence

Géographie et lexique du malheur

Photo courtoisie

En réponse à l’exposition «Ce qui n’est plus pas encore», qui prend comme point de départ le fait que l’apocalypse n’est pas à venir mais bien en cours, le poète et écrivain Rodney Saint-Éloi proposera ce soir à la Galerie Leonard & Bina Ellen une conférence à travers laquelle il réfléchira sur les mots pour nommer cette crise, sur les acteurs qui auraient la légitimité de la nommer. Rodney Saint-Éloi est également directeur de la maison d’édition Mémoire d’encrier.

Ce soir à 17h30 à la Galerie Leonard & Bina Ellen - 1400, boulevard Maisonneuve Ouest

Concert

À deux, c’est mieux !

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre des Mélodînes, le concert « À deux, c’est mieux !» mettra en vedette les deux sœurs et pianistes Emily et Sarah Oulousian. Au programme : des œuvres de Mozart, Shubert, Chopin et Gershwin.

Aujourd’hui à 12h20 à la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts - 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Cinéma

Impetus

Photo courtoisie

Le Cinéma moderne présentera ce soir le film «Impetus» de la réalisatrice Jennifer Alleyn. Le film dresse le portrait d’une cinéaste en tournage à New-York qui traverse une grande peine d’amour. Un événement soudain viendra bouleverser ses plans. La représentation de ce soir aura lieu en présence de la réalisatrice.

Ce soir à 18h30 au Cinéma moderne - 5150, boulevard Saint-Laurent

Je reste :

EP

Tripolaire - O Linea

Photo courtoisie

Présent sur la scène rock alternative québécoise depuis près de deux décennies, la formation O Linea revient cet hiver en version trio avec un nouvel EP intitulé «Tripolaire».

Disponible depuis le 14 février

Web

C’est quoi l’trip ?

Photo courtoisie

Rosalie Bonenfant revient cet hiver à l’animation d’une deuxième saison de «C’est quoi l’trip» à travers laquelle elle se lance dans différentes expérimentations concernant des enjeux de sa génération comme les applications de retouches instantanées, le vapotage ou l’astrologie.

Disponible depuis le 19 février sur ICI TOU.TV

Livre

J’ai risqué ma vie pour des images

Photo courtoisie

Écrit par Paul Toutant, le livre «J’ai risqué ma vie pour des images» revient sur le parcours de Patrice Massenet qui fut pendant 50 ans caméraman pour les infos télévisées de la Société Radio-Canada et dévoile sous un autre angle les bouleversements qu’a connu notre époque.

En librairie depuis le 19 février