L’Océanic surpris par les Mooseheads

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a été surpris par la deuxième moins bonne formation de la LHJMQ au classement, les Mooseheads d’Halifax, dans un revers par blanchissage de 1-0, ce jeudi, dans les Maritimes.

Kevin Gursoy a marqué le seul but du match avec cinq secondes à faire à la première période. «Ce fut un match tiède, sans émotion. On a commencé à patiner en troisième période. Nous avions pourtant mis les gars en garde sur le fait de ne pas prendre l’adversaire à la légère. Ils ont été dédiés. Ils ont bien joué, mais c’est quand même une des défensives les plus poreuses de la Ligue et nous n’avons pas marqué un seul but», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Les Mooseheads surprennent

Les Mooseheads ont connu une première période surprenante. Creed Jones a eu à se surpasser, à quelques reprises, avant de céder avec cinq secondes à faire à l’engagement. Kevin Gursoy a échappé à la couverture de Christopher Innis pour s’emparer du retour du lancer de la ligne bleue d’Olivier Desroches et pousser la rondelle dans le filet.

Aucun but en deuxième période. L’Océanic n’est pas parvenu à profiter d’un avantage numérique en fin de période pour créer l’égalité. Le gardien Cole McLaren a fermé la porte sur une menace de Justin Bergeron, le meilleur joueur de l’Océanic. Les Mooseheads ont été peu menaçants, malgré deux supériorités numériques.

L’Océanic s’est buté à un gardien en pleine possession de ses moyens en troisième. En fin de période, alors que Rimouski pressait le pas, les Mooseheads se sont amenés à trois contre un et Creed Jones a été magistral face à Sony Kabatai. L’Océanic a ensuite menacé à six contre cinq, mais en vain.

En bref

Le défenseur de l’Océanic Walter Flower affrontait son ancienne équipe pour la première fois. Il a reçu un bel accueil des partisans de Halifax, où il a joué pendant quatre saisons et demie. Les attaquants Adam Raska et Frédéryck Janvier n’ont pas fait le voyage dans les Maritimes en raison de blessures. L’attaquant russe Dmitri Zavgorodniy a raté le match en raison d’une blessure mineure. «Son cas est [évalué] au jour le jour», a indiqué Serge Beausoleil après le match. Le défenseur Brandon Casey a été retranché. Le défenseur Philippe Casault a effectué quelques présences comme attaquant. L’Océanic complétera son voyage en rendant visite aux Eagles du Cap-Breton samedi.