Maman Dion «VOILÀ ! ...»

Maman Dion était une femme formidable qui tout au long de sa vie trouvait un moyen pour s’assurer que les gens autour d’elle puissent partager son bonheur d’aider son prochain. Chaque fois que Maman Dion venait de terminer ce qu’elle avait entrepris, et cette fois c’est sa vie, elle finissait avec la citation suivante : « VOILÀ ! ... »

Sœur Angèle, qu’on aperçoit avec Alain Chantelois, a participé à plusieurs soirées-bénéfices de la Fondation Maman Dion.

Danielle Caron et Yvon Lambert ont salué Ghislaine Dion qui avait chanté à leur mariage.

Michel Bergeron, un grand ami de la famille Dion, est en compagnie de son épouse Michelle ainsi que René Noël, directeur du Golf le Mirage.

Michel Trudel, président de Mel’s était présent à plusieurs activités de la Fondation Maman Dion.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, était accompagné de sa fille, Romy.

La professionnelle de golf au Mirage, Debbie Savoy-Morel et son époux, Denis Morel ont passé d’agréables soirées en compagnie de Maman Dion.

Marc Verreault était un grand ami de René Angélil.

Lyne Robitaille, vice-présidente principale, journaux, magazines, distribution et imprimerie Québecor, présidente et éditrice Journal de Montréal est en compagnie de France Lauzière, présidente et chef de la direction Groupe TVA, chef du contenu Québecor Contenu.