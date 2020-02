Maskinongé: un magasin général devenu un café

Elles existent depuis des dizaines d’années, elles sont choyées par leur communauté ou l’ont marquée à travers les années. Des petites entreprises de partout au Québec font la fierté de leur région. Le Journal vous présente le portrait de quelques-unes d’entre elles.

Depuis 200 ans, au cœur de la vie communautaire du village de Maskinongé, en Mauricie, un magasin général devenu un café attire maintenant des touristes de partout dans le monde.

C’est un peu par hasard qu’Isabelle Thibault et Richard Vienneau ont vu leur destin être lié à celui du Magasin général Le Brun, il y a 10 ans.

«On cherchait une maison, quelque part entre Berthierville et Trois-Rivières, et on est tombés là-dessus! Les anciens propriétaires, qui en avaient fait un musée, vendaient la bâtisse et ce qu’il y avait dedans. On a tout acheté», raconte Isabelle Thibault.

Construit en 1827 sur un ancien tronçon du Chemin du Roy, au croisement des chemins qui mènent à Saint-Barthélemy et à Saint-Justin, le Magasin général Le Brun a été en activité durant 150 ans, jusqu’en 1974. Transformé par la suite en musée, son cachet historique a été préservé grâce aux soins de ses propriétaires successifs et aux dons de la population. Depuis 1981, il est classé site patrimonial par le ministère de la Culture du Québec.

«Ce qu’il y a de particulier dans sa construction, c’est qu’un autre bâtiment datant de 1803, et qui servait de magasin un peu plus loin dans le village, a été ajouté à sa structure. Il a été transporté jusqu’ici sur des billots, tiré par des chevaux en 1862», explique Richard Vienneau.

Photo Courtoisie / Geneviève Quessy

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

La réputation du Magasin général Le Brun dépasse les frontières.

Des gens viennent également de très loin pour visiter le pittoresque endroit, selon Isabelle Therrien, gérante. «On reçoit beaucoup d’Européens, des Sud-Américains, et même des autobus pleins d’Asiatiques. En voyant qu’on avait beaucoup de gens des Pays-Bas, on leur a demandé comment ils avaient entendu parler de nous. Ils nous ont appris qu’on avait fait la première page d’un cahier sur le tourisme, là-bas. On était très surpris!»

Des agrandissements ont été réalisés par la famille Le Brun, qui a possédé le magasin de 1901 à 1974.

Isabelle Thibault et Richard Vienneau ont redonné vie à l’endroit depuis 10 ans. Après avoir habité un temps dans la section de la bâtisse qui servait traditionnellement de logement aux propriétaires, le couple a choisi de la transformer en un chaleureux café où l'on peut déguster salades et sandwichs, mais aussi galettes à la mélasse et bonbons aux patates.

Le deuxième étage, où l’on vendait autrefois le tissu à la verge, a été converti en salle de spectacle. Un endroit intime au cachet unique, apprécié autant de spectateurs que des musiciens, qui ne se font pas prier pour y revenir.

Au rez-de-chaussée, au-dessus des longs comptoirs de bois, de nombreux objets hétéroclites d’époque se retrouvent sur les étagères du magasin. On y voit entre autres de vieux gramophones, d’anciennes bouteilles d’alcool et de médicaments et des vêtements d’époque. De nouveau, la population locale vient s’approvisionner en produits du terroir, objets d’artisanat, bonbons traditionnels et autres objets vintages.