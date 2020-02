Montréal en Lumière: plus gourmand que jamais

Le festival Montréal en Lumière lance son coup d’envoi vendredi, et se tiendra jusqu’au 1er mars. Il offre encore cette année une programmation qui creuse l’appétit ! Pour cette 21e édition, le Quartier des spectacles grouillera d’activités, de spectacles, et bien sûr d’un parcours des plus gourmands avec 50 restaurants participants, incluant ce week-end la fameuse Nuit gourmande. Voici donc quelques incontournables à ne pas manquer durant les festivités.

BOIRE : Un gin & tonic sans alcool des plus impressionnants

Photo courtoisie

Question de diminuer considérablement ma consommation d’alcool, je me suis mise à m’intéresser aux divers produits sans alcool qui existent sur le marché. J’ai eu un véritable coup de cœur pour les canettes de gin & tonic Brise-Glace de la Distillerie NOROI. Il s’agit du premier prêt à boire sans alcool québécois ! Honnêtement, les artisans ont gagné leur pari sur le goût, qui offre tous les arômes et la complexité d’un gin, mais sans eau-de-vie ! De plus, on ne compte que 100 calories pour une quantité de 355 millilitres. Pour le déguster, versez dans un verre avec quelques glaçons et des tranches de concombre frais. Je vous parie que vous serez incapables de faire la différence !

► Offert à la SAQ à 9,80 $, pour 4 unités

MANGER : Le Mousso accueille de grands chefs

Photo courtoisie

À l’occasion de la 21e édition de Montréal en Lumière, dans son restaurant Le Mousso (sacré sixième meilleur restaurant sur la liste Canada’s 100 Best), le célèbre chef Antonin Mousseau-Rivard accueille, ce soir, le chef de renom Daniel Burns, fondateur du Luksus, restaurant new-yorkais qui a obtenu son étoile Michelin en 2015. Puis, mardi prochain, le cordon bleu reçoit dans sa cuisine le chef torontois Sean MacDonald, du très populaire restaurant ēst de la Ville Reine. Pour en avoir eu un aperçu des plats cette semaine, l’établissement montréalais, qui a remporté le prix du meilleur restaurant de Montréal en 2018 au Gala des Lauriers, se distingue véritablement sur la scène gastronomique. Attention ! Il s’agit de fine cuisine, toutefois sans prétention. Il est difficile pour moi de vous dévoiler le menu, car il reste encore secret, mais sachez que chaque plat est exécuté en finesse et explose de saveurs. OK, d’accord, question de vous mettre l’eau à la bouche : mousse de foie de volaille servie avec pain maison et petit plat de fromage cheddar avec poireaux confits...

► 1023, rue Ontario Est, Montréal

SORTIR : La Nuit gourmande au Casino

Photo courtoisie

Que dites-vous de vivre une expérience unique qui allie gastronomie, parcours immersif, performance scénographique, musique et party ? C’est ce que vous propose la première édition de la soirée La Chasse au Casino de Montréal, ce samedi, dans le cadre de la Nuit gourmande. Cette cocréation avec Montréal en Lumière vous propose un événement culinaire spectaculaire, qui se conclura par un after-party féerique avec une prestation de la légendaire formation hip-hop Nomadic Massive, suivie d’une performance exclusive du célèbre DJ Champion. Le billet, à 230 $ plus taxes inclut le repas, les accords avec l’alcool, les prestations, le vestiaire et le stationnement. À noter qu’il est possible d’acheter des billets uniquement pour l’after-party, à 23 $.

► Réservation sur lachasse.ca