Sondage sur la course à la chefferie: Gaudreault attaque ses adversaires

Sylvain Gaudreault a vivement critiqué ses adversaires dans la foulée d’un sondage Léger–Le Journal qui place l’humoriste Guy Nantel largement en tête dans la course à la chefferie du Parti québécois.

«Être chef d’un parti et être éventuellement premier ministre, c’est très différent que de faire un one-man show. En ce qui me concerne, je travaille sur le contenu, je travaille sur les programmes, je travaille sur l’organisation électorale. Et je pense que j’ai ce qu’il faut pour atteindre ces objectifs», a réagi le député péquiste Sylvain Gaudreault jeudi dans les corridors de l’Assemblée nationale.

Il y a quelques semaines, M. Gaudreault avait déjà fait valoir qu’il est le seul aspirant à la chefferie qui possède une expérience de député et de ministre.

Selon le sondage diffusé jeudi, 38% des électeurs péquistes estiment que Guy Nantel ferait le meilleur chef du PQ. M. Gaudreault arrive deuxième avec 16%, suivi de Paul St-Pierre Plamondon à 5% et Frédéric Bastien à 4%, tandis que 36% des répondants demeurent indécis.

Vives critiques

M. Gaudreault a lancé quelques flèches à l’intention du meneur dans les sondages. Lors de son passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie, sur les ondes de V, M. Nantel aurait été incapable de nommer les neuf députés du PQ. «Si on veut devenir chef d’un parti qui, malheureusement, n’a que neuf députés, la première règle, c’est d’apprendre le nom [des membres] du caucus qu’il souhaite diriger», a-t-il lancé.

Le député de Jonquière a également critiqué un passage du livre de M. Nantel, où l’humoriste propose de faire de l’anglais une «langue nationale minoritaire», dans un Québec souverain. «J’ai été étonné de voir sa proposition, dit Sylvain Gaudreault. Il y a juste une langue officielle, commune, au Québec: c’est le français.»

La semaine dernière, Guy Nantel a précisé que « cette mesure ne ferait que garantir aux anglophones d’ici qu’ils continueront de recevoir des services dans leur langue dans les régions où le nombre le justifie, et ce, même dans un pays dont la seule langue officielle serait le français ».

Bastien et les boîtes de céréales

Quant à Frédéric Bastien, M. Gaudreault remet en question le sérieux de ses propositions en matière de seuils d’immigration. «Il prend ses chiffres dans une boîte de céréales», raille-t-il.

«Un bon matin, il mange des Cheerios, c’est 25 000. Le lendemain, il prend des Cap’n Crunch, c’est 30 000. Et après, quand il prend des Froot Loops, c’est 10 000. Ça n’a pas de bon sens. Il faut que ce soit basé sur quelque chose de plus sérieux que ça.»