Tournée mondiale «After Hours»: The Weeknd au Centre Bell cet été

Montréal sera le neuvième arrêt de la nouvelle tournée mondiale de The Weeknd. Le primé chanteur R&B torontois montera sur la scène du Centre Bell le 2 juillet.

Il en profitera alors pour interpréter les pièces de son plus récent album «After Hours» qui sera lancé le 20 mars dans un décor qui risque d'en mettre plein la vue, car les éléments vidéo et les lumières seront, dit-on, les plus importants à ce jour pour une production d'aréna.

Avant sa prestation, on pourra entendre Sabrina Claudio et Don Toliver. Les billets pour le concert à Montréal seront officiellement en vente à compter du 28 février à 10 h, en ligne (evenko.ca). Chaque place achetée sera accompagnée du nouveau CD de The Weeknd, un effort comprenant 14 chansons telles que la pièce-titre ainsi que les succès «Heartless» et «Blinding Lights».

Annoncée du 11 juin au 12 novembre, la tournée de la star – de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye – renfermera quelques spectacles au Canada, dont deux dans sa ville natale, les 29 et 30 juin, au Scotiabank Arena.

En 2018, The Weeknd a été la grande vedette de la soirée d'ouverture du Festival d'été de Québec. L'année précédente, il a fait escale à Montréal dans le cadre de sa tournée «Starboy: Legend of the Fall».