Une paire de défenseurs russes à Montréal?

Le défenseur Alexander Romanov devrait jouer pour le Canadien de Montréal l'an prochain, mais il y a des chances qu'il ne soit pas le seul Russe à s'amener dans la métropole québécoise.

En effet, selon le média Sport-Express, Romanov pourrait être accompagné par son coéquipier du CSKA de Moscou Alexei Marchenko.

AFP

Ce dernier, qui a récolté 21 points, dont six buts, et présenté un différentiel de +28 en 57 matchs cette saison, a déjà porté les couleurs des Red Wings de Detroit et des Maple Leafs de Toronto dans la Ligue nationale de hockey. L'arrière de 28 ans porte toutefois les couleurs du CSKA depuis la campagne 2017-2018.

En 121 matchs dans le circuit Bettman, il a amassé 21 points, incluant quatre buts. Il a également conservé une fiche de +5. Il avait été un choix de septième tour (205e au total) des Red Wings en 2011.