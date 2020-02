Viktor & Rolf: de grands noms de la haute couture en visite à Montréal

De grands noms de la haute couture sont de passage dans la métropole, cette semaine: Viktor Horsting et Rolf Snoeren, mieux connus sous le pseudonyme de Viktor & Rolf. C’est dans le cadre du lancement de leur nouvelle fragrance Flowerbomb Dew, que le duo de designers néerlandais rencontrera ses fans au La Baie centre-ville, aujourd’hui même.

«Nous sommes heureux d’être à Montréal. Même que c’est la première fois qu’on voit de la neige, cette année ! En Hollande, il n’y a toujours pas de neige. On est arrivé au Four Seasons, tard en soirée, mais on a bien hâte de commencer à visiter la ville», dit Rolf, aux côtés de Viktor, rencontré dans une suite de l’Hôtel Four Seasons Montréal, hier midi.