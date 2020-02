Winston Band: pour faire revivre le Mardi gras

MONTRÉAL – Le Winston Band organisera mardi prochain, pour une sixième année, une célébration du Mardi gras que le groupe souhaite bien festive et rassembleuse.

«On a commencé ça il y a quelques années en s’inspirant du carnaval qui a lieu en Louisiane, a dit Antoine Larocque, accordéoniste et chanteur du groupe. On voulait un événement où les gens se costument et dansent.»

Le Winston Band, reconnu pour sa musique cajun et zydeco, un style musical créé par les Créoles en Louisiane, souhaite ainsi relancer cette célébration quelque peu oubliée au Québec.

«Le Mardi gras, c’est une fête qui est vraiment célébrée en grand en Louisiane, a expliqué l’accordéoniste. C’est sûr qu’on s’est inspirés de ça parce que c’est le genre de musique qu’on fait, mais on veut aussi dépasser le côté louisianais. Le Mardi gras, ça a été fêté au Québec pendant longtemps, mais aujourd’hui beaucoup moins.»

«On a toujours été à la base du projet, mais l’idée ce n’est pas de rester à la base non plus, a-t-il poursuivi. On aimerait ça que l’événement vive de ses propres ailes aussi, que les gens se réapproprient cette fête-là.»

Pour l’occasion, plusieurs activités sont prévues tout au long de la soirée, dont un festin préparé par Bob le chef en ouverture et un concours de costumes animé par Robert Fusil. En musique, l’artiste Monon’c Serge ainsi que le Gypsy Kumbia Orchestra poursuivront les célébrations. Le Winston Band montera ensuite sur scène pour clore les festivités.

Fête

Si le Mardi gras marque traditionnellement la fin de la «semaine des sept jours gras» et renvoie à un bagage culturel chrétien, la religion ne sera pas mise de l’avant dans cette grande célébration à venir.

«On n’est pas vraiment dans l’aspect religieux, on est plus dans l’aspect "on se rassemble", "on fête", "on mange", "on danse", a expliqué le musicien. Nous, ce qu’on veut, c’est vraiment organiser une fête, pas juste un spectacle. Oui, la musique va être là c’est sûr, mais c’est un prétexte pour que tout le monde se rassemble.»

La célébration du Mardi gras du Winston Band aura lieu à l'Église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End le mardi 25 février à partir de 18 h. Les billets sont au coût de 15 $ en prévente et de 20 $ à la porte.