À la santé du printemps !

Un mois. On ne lâche pas : il reste un mois avant l’arrivée officielle du printemps. Comme le disait madame Bolduc dans l’une de ses célèbres ritournelles : « Ça va v’nir, ça va v’nir, découragez-vous pas ! »

Parce que l’on sait très bien que Dame nature nous a gâtés côté neige et verglas, je vous propose aujourd’hui trois bières de type IPA, question de vous aider à vous concentrer sur le beau temps qui s’en vient. Trois bières rafraîchissantes qui méritent d’être découvertes et qui vous donneront le goût, vous aussi, de célébrer l’arrivée prochaine du printemps.

FARMER’S RESERVE

Photo courtoisie

Jusqu’à tout récemment, je n’avais jamais goûté une IPA américaine. Lors d’une soirée entre amis, j’ai découvert celle-ci : la Farmer’s Reserve de l’entreprise rawdonnoise. Avec ses arômes d’agrumes, de mangue, de pêche et de prune, il s’agit d’une bière jaune dorée rafraîchissante qui sait s’imposer.

Houblonnée à froid à trois reprises, elle possède une amertume bien dosée qui sait marier à merveille les notes sucrées et fruitées. Pour finir, une belle finale tout en douceur qui nous donne rapidement le goût d’en ouvrir une deuxième. Une belle découverte !

► MacAllen Ferme & Brasserie / macallenfarmandbrewery.com

I.X.P.L. DES PRAIRIES

Photo courtoisie

Faite à partir de malt et de houblon, cette bière non filtrée se trouve à mi-chemin entre une IPA américaine et une pilsner allemande. D’un beau jaune doré avec un look plutôt embrouillé, on découvre rapidement en bouche ses notes de litchis et d’agrumes. Il y a même un petit quelque chose de noix de coco et d’ananas.

Avec une belle amertume, le moins que l’on puisse dire est que cette bière est bien balancée. Servie bien fraîche, elle ne restera pas longtemps dans votre réfrigérateur. Juré.

► Maltstrom / maltstrom.com

TA MOINS FORTE

Photo courtoisie

Oui, c’est bel et bien le nom de la bière. De plus, la bière est vraiment bonne. Cette New England IPA (aussi connue sous l’acronyme NEIPA) possède une robe opaque d’une couleur jaune pâle ainsi que des notes en bouche qui rappellent celles de l’ananas et du cantaloup. L’amertume résineuse, typique des NEIPA, se goûte tout en douceur.

Brassée par l’équipe de LAGABIÈRE, Ta Moins Forte est en fait une version moins alcoolisée que Ta Meilleure, une autre bière très populaire. Crémeuse et possédant un beau col délicat, elle conserve en bouche la même complexité tropicale que sa grande sœur. Santé !

► LAGABIÈRE / lagabiere.com