Accessoires de cuisine: on craque pour les biscuits

Les bols à mélanger, les cuillères à mesurer et une multitude d’ingrédients à pâtisserie reposent sur le comptoir... Bientôt, un alléchant parfum de biscuits embaumera la cuisine ! Voici quelques accessoires dont vous pourriez avoir besoin.

Cuillère à portion

Obtenez des biscuits uniformes en mesurant la pâte à l’aide de cette cuillère à portion (15 ml) de Ricardo. Sa lame libère le contenu avec facilité et sa poignée à ressort permet une utilisation sans effort.

boutique.ricardocuisine.com > 15,99 $

Presse à biscuits

Pour utiliser la presse à biscuits ergonomique de Wilton, choisissez d’abord l’un des 12 disques qui modèleront la pâte à biscuits selon la forme désirée (soleil, sapin, fleurs, bonhomme de neige, etc.). Remplissez le baril transparent de la presse avec une délicieuse préparation à biscuits (recette incluse), puis exercez une légère pression sur le pistolet pour déposer sur la plaque les petits biscuits de fantaisie prêts à cuire.

arescuisine.com > 17,99 $

Emporte-pièces

Des biscuits en forme de cœur pour dire « Je t’aime », d’autres en forme de fleurs pour attirer le printemps et quelques-uns en forme d’étoiles pour grignoter en fin de soirée... Concoctez des biscuits de formes variées à l’aide de ces trois ensembles de cinq emporte-pièces en plastique proposés par Trudeau.

trudeau.com > 3,99 $ l’ensemble de cinq emporte-pièces

Grille de refroidissement

Cette grille antiadhésive Wilton, sur laquelle des biscuits refroidiront pendant qu’une autre douzaine prendra la direction du four, s’allonge (de 16 à 32 pouces) et se plie pour être rangée facilement. Ses pieds soulèvent la grille afin de favoriser la circulation de l’air et son grillage serré empêche les pâtisseries de se fissurer.

walmart.ca > 9,97 $

Plaque isolée

Cette plaque isolée (36 X46 cm) signée Le Creuset se compose de deux couches d’acier au carbone enveloppant une poche d’air, permettant ainsi de réduire la température de la couche de métal qui entre en contact avec les biscuits. On obtient alors de petites douceurs cuites uniformément.

lecreuset.ca > 60 $