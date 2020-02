BARIL, f. Jean-Claude M. O.S.M.

BARIL, f. Jean-Claude M.

Mercredi, 12 février 2020, vers 17h15, en son 54e anniversaire d'ordination presbytérale, f. Jean-Claude M. Baril, religieux prêtre, de famille au couvent de La Visitation de Montréal, est décédé, de cancer, à l'hôpital Santa Cabrini, Montréal, où il avait été transporté le 7 janvier précédent pour la dernière phase des soins palliatifs. Il avait 80 ans, dont 60 ans de profession religieuse dans l'Ordre des Serviteurs de Marie (Servites). Il était le fils de feu Bertrand Baril et de feu Georgette Jacques, et le frère de feu Micheline Baril et Raymond Baril.Après la crémation, selon la volonté du défunt, ses cendres seront exposées en(6805 rue de Marseille, Montréal, QC, H1N 1M6),, avec moment de prières (19h30).aura lieu en cette même église le lendemain,