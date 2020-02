Boulettes surprises à l’italienne

Avec un cœur fondant et seulement cinq ingrédients, difficile de résister à cette boulette qui plaira à toute la famiglia !

Portions : 4 | Préparation : 20 min | Cuisson : 25 min

Ingrédients

1 lb de veau haché

¼ tasse de chapelure de blé entier à l’italienne

3 c. à soupe d’assaisonnement à l’italienne (voir note), divisées

12 morceaux de fromage en grains

1 bouteille d’environ 675 ml de coulis de tomates

Mode de préparation

1. Dans un grand bol, déposer le veau, la chapelure et 2 c. à soupe d’assaisonnement à l’italienne. Mélanger avec les mains.

2. Prendre environ 3 c. à soupe de préparation et l’aplatir dans le creux de la main pour former une petite galette.

3. Ajouter un morceau de fromage au centre, puis former une boulette pour l’emprisonner. Répéter pour obtenir 12 boulettes.

4. Préchauffer un grand poêlon antiadhésif à feu moyen-vif, sans ajouter de matières grasses. Déposer les boulettes dans le poêlon, couvrir et cuire 10 minutes en retournant à mi-cuisson.

5. Verser le coulis de tomates dans le poêlon et ajouter le reste de l’assaisonnement à l’italienne (1 c. à soupe).

6. Réduire à feu moyen, couvrir et laisser mijoter 5 minutes. Remuer et servir.

Note

L’assaisonnement à l’italienne est un mélange de légumes déshydratés, d’herbes italiennes, d’épices et de sel. Si vous n’en avez pas, utilisez simplement un mélange d’herbes séchées (de Provence ou à l’italienne) et ajoutez une pincée de sel et de flocons de piment fort.

Valeurs nutritives

Calories: 256

Protéines: 26 g

Lipides: 12 g

Glucides: 14 g

Fibres: 2 g

Sodium: 691 mg

► Chaque semaine, retrouvez la nutritionniste Geneviève O’Gleman, dans les pages du cahier Zeste. Vous pouvez aussi la lire dans son magazine web Savourer.ca.