Cinq vins qui valent plus que leur image!

En cette ère « instagramable », on ne s’étonnera pas d’apprendre que les jeunes consommateurs de vin souhaitent en connaître davantage, mais... en savent moins ! C’est du moins la conclusion d’une étude de marché présentée en marge du salon Vinexpo Paris plus tôt dans le mois.

Selon la très sérieuse IWSR, les consommateurs souhaitent en savoir plus sur le vin, bien que leur niveau de connaissance du sujet serait en baisse. L’aspect des bouteilles et l’attrait qu’elles exercent sur le consommateur joueraient un rôle plus important que ce qu’il y a dedans, le consommateur se préoccupant davantage de l’image qu’il projette à travers un produit, sur le plan visuel, sur des supports comme Instagram ou Facebook. On comprend ainsi un peu mieux la multiplication des influenceurs de vin, ou plutôt « vinfluenceurs » au Québec et ailleurs sur la planète. Sans vouloir lancer de débat, je ne suis pas certain, chers lecteurs, que vous y gagnez au change.

Outre cette tendance pour le contenant au détriment du contenu, on confirme la demande toujours aussi soutenue pour les vins rosés et les vins effervescents. Les vins tranquilles connaissant depuis quelques années une légère régression, soyons solidaires et permettez-moi de vous suggérer cinq vins tranquilles qui en donnent pas mal plus que leur image !

Buvez moins. Buvez mieux.

Château la Mothe du Barry 2018, Bordeaux Supérieur

France 13,5 %

2,5 g/l – BIO | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 10865307

Nouveau millésime pour ce « petit » bordeaux rouge qui se démarque par sa gourmandise, sa précision et... son prix ! Du merlot juteux, coulant et bourré de fraîcheur. Joel Duffau est un artisan qui prend soin de mettre dans sa bouteille un vin issu de l’agriculture biologique. Des arômes de cassis, une touche végétale et d’humus. Impeccable !

Vinos Valtuille Pago de Valdoneje Bierzo 2017

Espagne 14 %

2,5 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14297562

Un rouge espagnol élaboré avec 100 % de mencia, cépage local et emblématique de l’appellation Bierzo. Vinifié et élevé en cuve inox, le vin ne voit donc aucun bois, ce qui apporte un côté fruité très pur et, surtout, fort agréable. Des notes de cerise, de fumée, de balsamique et de violette. C’est riche, ample avec des tanins mi-corsés. Un rapport qualité/prix difficile à battre !

Miguel Torres, Vina Esmeralda Selection 2018, Rueda

Espagne 13 %

1,5 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 14195291

C’est la version en sec de sa petite sœur Esmeralda (fort bien fait si vous aimez les vins plus ronds avec un peu de sucre résiduel). Fait à 100 % de verdejo, il en ressort un blanc aux tonalités exotiques de citron, de mangue, de verveine et d’herbe fraîche. La bouche est bien droite, soyeuse et dotée d’une certaine élégance. Beaucoup de fraîcheur en finale. Un blanc passe-partout qui ira aussi bien à l’apéro qu’à table avec le poisson ou le fromage.

Alain & Pascal Lorieux, Les Mauguerets-La Contrie 2017, St-Nicolas-de-Bourgeuil

France 12,5 %

2 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 872580

J’aime bien l’approche des frères Lorieux qui cherchent à exprimer la provenance d’un lieu à travers chaque vin. Les Mauguerets et La Contrie sont deux lieux-dits contigus, d’où sont issus les raisins de cette cuvée. Vinifié et élevé en cuve inox, il en ressort un vin au fruité abondant, le cabernet franc laissant échapper des parfums de poivron, de cassis et de framboise. Matière nourrie, tanins souples et finale soutenue. Parfait avec un onglet de bœuf et quelques frites.

Le Fraghe, Brol Grande 2016, Bardolino

Italie 12,5 %

2 g/l – BIO | ★★★★ | $$$

Code SAQ : 13740577

Gros coup de cœur avec ce rouge italien dominé par la corvina auquel s’ajoute de la rondinella, deux cépages que l’on retrouve dans le fameux amarone. À la différence de ce dernier, la robe est ici très pâle et lumineuse, ce qui laisse entrevoir un vin léger. Au nez, on perçoit de jolies notes de fruits rouges, de fleur et de cannelle. La bouche est énergique, bourrée de fruits avec des tanins légers. Beaucoup de caractère et d’une dangereuse buvabilité. Dépêchez-vous, il en reste peu !

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

