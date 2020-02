District Union de Terrebonne: Groupe Sélection lance le bureau des ventes et la construction du complexe REZ-Yimby se poursuit

TERREBONNE – Le Groupe Sélection poursuit l’aménagement de District Union à Terrebonne, dans Lanaudière, où il livrera dans quelques mois le deuxième volet de ce vaste ensemble immobilier intergénérationnel de plus de 1 milliard $.

L’entreprise et son partenaire, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, ont inauguré vendredi le bureau des ventes de District Union, en profitant de l’occasion pour présenter plus en détail le complexe locatif de 17 étages REZ-Yimby. Celui-ci comptera 162 unités, dont les premiers occupants pourront s’installer à compter de l’automne prochain.

Le projet nécessite un investissement de 50,7 millions $.

Le concept s’appuiera sur 88 appartements REZ et 74 appartements Yimby. Les appartements REZ misent sur le confort et la simplicité afin de répondre aux besoins variés de la population, notamment les familles, avec des espaces plus vastes. Quant à Yimby, il s’adresse surtout aux milléniaux avec des unités compactes et modulables, selon les détails fournis par le promoteur.

Parmi les aires communes, on retrouvera une piscine intérieure, une vaste terrasse, un centre sportif, une salle de réunion et une salle de réception.

Rappelons que la première phase du quartier District Union, fridöm, un projet d’appartements locatifs, a été livrée en septembre dernier.

Vendredi, Groupe Sélection a révélé avoir acquis deux autres terrains qui vont faire en sorte d’agrandir le quartier District Union, dont les investissements vont ainsi franchir le cap du 1 milliard $.

L’aménagement complet de District Union, qui s’appuie sur le concept de TOD (Transit Oriented Dveloppement) doit s’étirer sur 15 ans dans le secteur Lachenaie, près de la gare de Terrebonne de la ligne exo5 Mascouche et de l’Hôpital Pierre Le Gardeur.

«Groupe Sélection a pour objectif de créer des milieux de vie qui favorisent le rassemblement des générations et l’épanouissement de ses résidents», a dit Philippe Olivier Bouclin, vice-président du développement immobilier de Groupe Sélection.

«En proposant un complexe REZ-Yimby pour notre projet District Union, nous voulons offrir aux familles et aux jeunes professionnels des unités adaptées à leurs besoins et une vie de quartier modernisée qui favorisera les échanges intergénérationnels», a-t-il ajouté.