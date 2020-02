Gros test pour l’Océanic face aux Eagles

RIMOUSKI-Après deux défaites pour amorcer son voyage de trois matchs en quatre jours dans les Maritimes, l’Océanic de Rimouski se prépare pour un gros test ce samedi face aux Eagles, au Cap-Breton.

• À lire aussi: L’Océanic à court de munitions contre les Mooseheads

« Les Eagles forment une excellente équipe, l’une des équipes de l’heure dans la LHJMQ. Il faut retrouver notre façon de jouer. Nous nous sommes éloignés de notre identité contre les Mooseheads en pensant que ce serait facile, mais ils nous ont battus. J’ai rencontré quelques vétérans ce matin (vendredi) qui ont admis qu’ils pensaient que ce serait facile. Dans cette ligue, tu ne gagnes pas en prenant l’adversaire à la légère », a commenté l’entraîneur-chef de la formation rimouskoise, qui aurait pu ajouter que les Eagles l’ont aussi appris à leurs dépens en s’inclinant contre la pire formation de la LHJMQ, le Titan de Bathurst, mardi.

L’Océanic a quitté Halifax vendredi matin après le déjeuner pour un périple de quatre heures et demie d’autobus. « C’est difficile de s’entraîner sur la route et après deux matchs en deux soirs. C’était plus important de se reposer que de s’entraîner », a précisé l’entraîneur qui estime que seuls son gardien Creed Jones, son défenseur Justin Bergeron et son attaquant Mikaël Martel ont connu un bon match jeudi.

Retour des paires de défenseurs

Questionné sur les changements apportés dans la composition de ses duos de défenseurs, Serge Beausoleil a expliqué que son adjoint, Donald Dufresne, avait voulu changer le momentum et relancer certains gars qui avaient un match difficile. « J’aime bien la stabilité dans nos duos. On devrait les retrouver samedi », a-t-il ajouté. On devrait donc revoir les duos Bergeron-Flower, Innis-Massicotte et Belliveau-D’Amours.

« C’est plate d’avoir échappé le match à Halifax et oui j’étais fâché après le match parce que la préparation de plusieurs joueurs était déficiente. Tous les matchs sont des défis. En même temps, si on m’avait dit qu’on aurait 12 victoires et deux défaites, dont une en prolongation en 14 matchs. J’aurais dit je signe où », lance Serge Beausoleil, qui espère que ses joueurs auront retenu la leçon.

Si Creed Jones a bien fait face aux Mooseheads, il n’est pas certain qu’il soit de retour devant le filet face aux Eagles. « La décision n’est pas encore prise. Creed a été excellent et Colten a plus de difficultés en février qu’en janvier. Il a besoin d’être défié. Les deux options sont donc bonnes », mentionnait Serge Beausoleil rejoint à bord de l’autobus de l’équipe.

L'Océanic a battu les Eagles 9-2 le 2 octobre à Rimouski