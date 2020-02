Harry et Meghan n’utiliseront plus l’appellation «Sussex royal»

LONDRES | Le prince Harry et son épouse Meghan n’utiliseront plus l’appellation « Sussex Royal » à partir du printemps, a annoncé vendredi la porte-parole du couple qui commencera officiellement fin mars sa nouvelle vie en retrait de la famille royale britannique.

« Étant donné les règles spécifiques du gouvernement britannique concernant l’utilisation du mot “Royal”, il a été convenu que leur organisation à but non lucratif, lorsqu’elle sera présentée ce printemps, ne sera pas nommée Fondation Sussex Royal », a déclaré cette porte-parole.

« Le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser “Sussex Royal” sur un quelconque territoire après le printemps 2020 », a-t-elle poursuivi.

La décision du prince et de son épouse de se mettre en retrait implique qu’ils renoncent à utiliser leur titre d’altesse royale, avait annoncé le palais de Buckingham. Le choix de continuer ou non d’utiliser les termes « Sussex Royal » n’avait cependant pas été tranché.

Harry et Meghan utilisent jusqu’à présent cette appellation sur leur compte Instagram, qui compte 11,2 millions d’abonnés, et leur site internet officiel, et l’avaient également déposée pour des dizaines de produits.

Le couple, qui a ébranlé la monarchie britannique le mois dernier en annonçant sa décision, n’aura plus de bureaux au palais de Buckingham, où réside la reine Elizabeth II, à partir du 1er avril et sera représenté par son organisation caritative britannique.

Le prince de 35 ans, sixième dans l’ordre de succession au trône et son épouse, ancienne actrice américaine de 38 ans, se sont installés au début de l’année dans une luxueuse villa en périphérie de Victoria, sur la côte ouest du Canada avec leur fils Archie, né en mai.

Harry et Meghan ont utilisé pour la première fois l’appellation « Sussex Royal » lorsqu’ils ont pris leurs distances avec le prince William et son épouse Kate. Les deux frères se sont éloignés ces derniers mois, Harry expliquant en octobre qu’ils suivaient des « chemins différents ».