Je sors, je reste

Week-end du 21 au 23 février 2020

Coup de cœur

CONCERT

STORRY

Photo courtoisie

L’artiste montante torontoise Storry, débarque dans la métropole pour présenter son nouvel album CH III: The Come Up, dont son nouveau tube Money Ain’t Free, qui raconte son histoire poignante d’ex-travailleuse du sexe. L’artiste R&B à la voix suave et à la fois puissante, est nominée comme artiste dans la catégorie Reggae de l’année aux Juno Awards. Aux airs de Amy Winehouse et d’une assurance au style Motown, elle est définitivement un talent à découvrir. *Demain soir à 20h00 au Bar le Ritz – 179 rue Jean-Talon Ouest

Je sors

SPORT

Patrice et ses amis

Photo courtoisie

Pour une quatrième édition, l’ancien capitaine et assistant coach de l’Impact de Montréal, Patrice Bernier, convie les Montréalais à assister au match de futsal caritatif de célébrités, au profit de la Maison d’Haïti et de la Fondation Bon Départ. Parmi les joueurs étoiles, on retrouvera Steve Bégin, Jean-Charles Lajoie, George Laraque, Benoît Gagnon et attention, Thierry Henri et le nouveau joueur haïtien Steven Saba seront aussi de la partie, comme invités d’honneur. L’ambiance sera assurée par DJ Mastermindz et ne manquez pas les prestations de trois artistes locaux hyper talentueux. *Demain à 13h00 au Centre Pierre-Charbonneau- 3000 Rue Viau

GASTRONOMIE

La Grande Bouffe à la Nuit gourmande

Photo courtoisie

Le festival Montréal en Lumière débute en grande pompe dans la ville et qui dit Montréal en Lumière, dit deuxième édition de la Nuit gourmande. La foire gastronomique du Quartier des spectacles Le Central organise pour l’occasion, l’événement La Grande Bouffe, où des restaurateurs se sont réunis pour créer de nombreux plats à partager, à seulement 5 et 10 dollars. C’est l’occasion idéal de découvrir les spécialités de la cuisine montréalaise, telles que la pizza de chez Heirloom, un burger au poulet frit façon de Ho Lee Chix, une tartinade à l’avocat et aux fruits de mer par Gaspésie Camion Gourmard ou encore un tartare de chez Mignonette. *Demain dès 18h00 au Central - 30, rue Sainte-Catherine Ouest

FESTIVAL

Festival Fondu au Noir

Photo courtoisie

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, la neuvième édition du Festival Fondu au Noir, créée par la Fondation Fabienne Colas lance son coup d’envoi avec une programmation de trois jours toujours si actuelle et diversifiée. Au cœur du thème de l’inclusion des communautés noires à travers les arts et le milieu des affaires, les festivaliers pourront participer à la ciné-causerie à la soirée d’ouverture, qui présente une série de 5 courts-métrages, suivie d’une discussion en compagnie des cinq jeunes cinéastes montréalais. De plus, Fondu au Noir vous propose des événements gratuits avec tables rondes et nombreuses conférences. * Ce soir à 19h00 à l’Auditorium de la Grande bibliothèque de Montréal – 475 Boulevard de Maisonneuve Est

ÉVÉNEMENT

18e Salon du vélo de Montréal

Photo courtoisie

Si vous êtes adeptes de vélo, l’événement incontournable le plus attendu des cyclistes est de retour, ce week-end. Au Stade olympique, plus de 300 exposants et marques seront présents pour vous informer sur le monde du cyclotourisme, sur les destinations les plus populaires à faire en vélo, sur les dernières tendances du cyclisme, sur l’équipement et les vêtements et plus encore. En outre, si vous êtes vraiment un adepte fini de ce moyen de transport à deux roues, il vous sera possible d’essayer des vélos électriques, des vélos de route ou encore de montagne. *Aujourd’hui, demain et dimanche à partir de 10h00 au Stade Olympique – 4141 Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal

CONCERT

Constance par David Giguère

Photo courtoisie

Avec son nouvel et troisième album Constance, David Giguère entame plusieurs concerts, dont sa présence à la 5e édition du festival de musique Série Hochelaga. Sur cet opus, qui aura pris plus de 5 ans à concevoir, l’artiste se raconte à travers son parcours de jeune trentenaire, qui vacille encore le monde des adultes et de la créativité. La sonorité des chansons est tantôt rock, tantôt électro-pop et fait souvent référence aux albums pop de son adolescence. Giguère sera accompagné sur scène de deux musiciens, Marie Claudel Chénard et Guillaume Guilbault. *Ce soir à 20h00 à la Maison de la culture Maisonneuve- 4200 Rue Ontario Est

Je reste

ROMAN

Et soudain, tu n’étais plus là

Photo courtoisie

L’auteur R.J. Jacobs qui est aussi psychologue, dévoile son premier polar Et soudain, tu n’étais plus là, qui raconte l’histoire d’Emily Firestone, une jeune femme souffrant de trouble de bipolarité. Alors qu’elle croit avoir finalement trouvé le bonheur dans toutes les sphères de sa vie, elle et son amoureux Paolo préparent un week-end en voile sur les flots. Toutefois, le lendemain d’une soirée bien arrosée, ledit bateau est parti à la dérive et Paolo est introuvable. Entre des indices qui portent à croire au meurtre de l’homme qu’elle aime et sa santé mentale qui lui joue encore des tours, Emily se doit de découvrir la vérité. *Sorti le 12 février

ALBUM À ÉCOUTER

À tous les vents – 2Frères

Photo courtoisie

Après les albums Nous autres en 2015 et La route en 2017, voilà que le duo des 2Frères lance le nouvel opus À tous les vents, qui encore une fois, nous plonge dans leur univers de textes évocateurs, de refrains accrocheurs, d’harmonies émouvantes et des rythmes toujours aussi folk et pop. Les frangins de musique ont réussi le pari de nous donner le goût de chanter à tue-tête et de taper du pied, avec cet album de 11 nouveaux titres. *Sorti le 21 février

DVD

Grâce à Dieu

Photo courtoisie

Alexandre mène une vie rangée auprès de sa femme et de ses cinq enfants. Cependant, son pire cauchemar retentit, lorsqu’il croise à la messe le père Preynat, l’homme qui a abusé de lui, alors qu’il n’était qu’un petit garçon. Bousculé par ce retour inattendu à Lyon, il s’informe auprès de l’Église et tente de le bannir ce pédophile déguisé, qui a encore des contacts avec des enfants. Alors que le clergé n’acquiesce pas à ses demandes, il se rallie à deux autres victimes. Les trois hommes seront prêts à mener une bataille, contre cet abuseur, qui leur a à tout jamais volé, leur enfance. *Sorti le 18 février