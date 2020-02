La neutralité, tout simplement

Dans la course actuelle à la chefferie du Parti québécois, on suppose que tous les candidats (malheureusement aucune femme ne se présente) sont pour l’indépendance du Québec. Les seules différences importantes concerneront sans aucun doute les moyens pour y arriver : référendum, élections référendaires, premier ou deuxième mandat, etc. Celui qui aura le plus de cohérence, le plus de magnétisme, celui qui apparaîtra le plus décidé, le plus capable à mobiliser les troupes l’emportera. Il n’y aura pas unanimité, on s’en doute, mais le plus important sera de réaliser l’unité entre les candidats et leurs partisans, une fois l’élection terminée.

La question du programme sera sans doute secondaire, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j’imagine que tous les candidats ont un penchant pour la social-démocratie propre au Parti québécois depuis sa création, cela ne sera pas remis en question. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Parti québécois, tout comme Québec solidaire, fait parti de la liste des partis sociaux-démocrates mais il n’est plus membre de l’Internationale socialiste, tout comme le NPD canadien, radié en 2018.

Moi, il a une chose qui m’intéresse par dessus tout de savoir avant de faire mon choix : quelle sera la position des candidats sur les grands enjeux internationaux. Car celui qui aspire à diriger le futur État d’un Québec souverain devra savoir naviguer dans les eaux troubles, former des alliances et surtout, surtout, pour moi, ne pas s’aligner sur la politique extérieure de notre puissant voisin, les États-Unis. Il devra savoir que la Terre ne tourne pas autour des États-Unis et qu’il existe des nations, des cultures, des économies qui ne se situent pas dans l’axe étatsunien.

Il existe un organisme, créé en 1961, qui regroupe la majorité de ces pays fiers de leur autonomie : le Mouvement des non-alignés. Cent vingt États y sont représentés, soit les deux tiers des membres des Nations Unies et 55% de la population mondiale (la Chine a le statut de pays membre observateur). Ça commence à faire du monde. Ces pays ne sont ni pour ni contre les grandes puissances. Ils ont souscrit à certains grands principes, comme l’indépendance nationale, la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité des pays, ils sont contre le racisme, la ségrégation, le néocolonialisme et l’impérialisme, des gros mots pour certains, mais réalité quotidienne pour d’autres, comme Cuba et le Venezuela.

Ce mouvement des non-alignés s’oppose donc à toute forme d’ingérence et d’intervention dans les affaires internes d’un pays et propose, à la place, la solidarité et l’entraide. Qui peut être contre ces nobles principes ? Ce mouvement a perdu de sa force au cours des dernières années malheureusement mais ses idéaux demeurent toujours aussi importants. Je ne dis pas qu’un Québec souverain et le Parti québécois devraient y adhérer, ce que je voudrais, c’est que les candidats se prononcent quant à ces principes essentiels de non-ingérence dans les affaires internes d’un État.

Vous me voyez venir. Ce que je voudrais, avant de faire mon choix, c’est que les candidats se prononcent, entre autres, sur le Venezuela. Pas d’ingérence, donc pas de condamnation du gouvernement légitime de Nicolas Maduro, ni appui au pantin de Washington, Juan Guaido, comme l’a fait récemment le misérable Justin Trudeau (son tout aussi misérable père ne se l’aurait jamais permis). La neutralité, tout simplement, comme le fait l’Union européenne. Quelle fierté ce serait pour moi que de voir mon parti souscrire à ces nobles principes.

Imaginez maintenant le Québec souverain joignant sa voix au concert quasi unanime des nations pour condamner l’abominable et criminel blocus contre Cuba. Le candidat qui se prononcera dans ce sens aura mon vote.