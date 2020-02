Le but d’Alain Côté était bon!

Alain Côté et Kerry Fraser seront réunis au Centre Vidéotron, samedi, dans le cadre du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Puisqu’il sera encore question du fameux but refusé en avril 1987, Le Journal a réglé le débat pour vous. On a posé la question aux joueurs des petits Nordiques et ils l’assurent : le but était bon !

Même 33 ans plus tard, ce fameux but refusé le 28 avril 1987 continue d’alimenter les discussions à Québec. Tellement que le tournoi pee-wee a invité Côté et Fraser à prendre part à la mise au jeu protocolaire du match de 13 h, samedi après-midi, en compagnie de l’ancien dur à cuire du Canadien de Montréal Chris Nilan.

Ils se livreront par la suite, un peu comme l’ont fait Eric Lindros, Owen Nolan, Mike Bossy et Dave Morissette la semaine dernière, à une séance de signatures d’autographes, entre 13 h 30 et 15 h, sur la coursive principale du Centre Vidéotron, derrière la section 113.

Photo Jean-François Desgagnés

PETITS NORDIQUES CONVAINCUS

Mais qu’en pensent donc les petits Nordiques qui, en 1987, n’étaient encore qu’une arrière-pensée pour leurs parents ? Le Journal a mené un petit sondage maison auprès de ceux qui portent le chandail des Fleurdelisés, jeudi soir, avant leur match face aux Lions du Lac St-Louis. Un sondage beaucoup plus sympathique que scientifique, on vous l’assure !

D’ailleurs, même si ce but s’est produit 20 ans avant leur naissance, ils avaient déjà tous vu le but soit à la télévision, soit sur les médias sociaux.

« Ce but-là était bon. Ça n’a pas de bon sens qu’il ait été refusé ! C’est le joueur du Canadien (Mats Naslund) qui fait de l’obstruction sur celui des Nordiques (Paul Gillis) », lance sans broncher le défenseur Samuel Cloutier, après que le représentant du Journal lui eut montré les images.

« C’est le joueur du CH qui pousse celui des Nordiques et qui fait de l’obstruction, c’est un bon but », renchérit, dans la même veine, son partenaire à la ligne bleue Emerik Paris.

Leur coéquipier Anthony Roy abonde également dans le même sens.

« Par contre, il n’y avait pas de reprises vidéo à l’époque », tempère-t-il.

Et voilà, c’est dit, le but d’Alain Côté était bon !

Photo Jean-François Desgagnés

BERGERON SALUE L’INITIATIVE

Entraîneur des Nordiques en 1987, Michel Bergeron a souri quand il a su que le tournoi pee-wee allait réunir Côté et Fraser samedi.

« C’est un beau clin d’œil au passé. Ça fait déjà 33 ans et je m’en souviens comme si c’était hier. Je n’ai jamais arrêté de parler du but d’Alain Côté. De les voir réunis, c’est de bonne guerre. Ça fait encore mal, mais il ne faut pas vivre dans le passé », a mentionné le Tigre.

Bergeron, Fraser et Côté avaient été réunis, en 2014, dans le cadre d’une publicité de Réno-Dépôt. Puis, l’ancien entraîneur et l’ancien arbitre se sont revus, en 2010, au Centre Bell. L’ancien arbitre a d’ailleurs toujours maintenu la même version et Bergeron ne s’attend pas à ce qu’il change d’avis samedi.

« Il m’a quand même déjà dit que si les règlements avaient été différents, la situation l’aurait peut-être été aussi, mentionne-t-il. J’ai gardé une très belle relation avec Kerry Fraser. Il m’avait même invité à Philadelphie lors de la fête pour souligner sa retraite. Mais je lui en veux encore ! Kerry, c’est un acteur d’Hollywood. Il va avoir du plaisir et je suis certain qu’il va se promener dans la foule en continuant de dire que le but n’était pas bon. Pourtant, c’était une erreur monumentale ! » ajoute-t-il en riant.

Photo Jean-François Desgagnés

Rappelons que quelques secondes après le but refusé, le Canadien marquait pour finalement remporter le cinquième match de cette série finale de la division Adams. Le CH allait ensuite terminer le travail, en sept parties, pour éliminer les Nordiques.

John Mooney continue d’impressionner

Un nom est sur toutes les lèvres depuis le début du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec : celui de l’attaquant des Penguins Elite de Pittsburgh John Mooney.

Le jeune Mooney épate la galerie depuis le début de la compétition. Vendredi encore, il a marqué un but de toute beauté en débordant le défenseur des Ducks Jr. d’Anaheim avant de placer la rondelle d’un angle restreint dans la partie supérieure, du revers à part ça !

Le patineur explosif compte jusqu’à présent quatre buts en trois parties dans le tournoi, ce qui le place au septième rang des pointeurs dans la classe AAA. Ses deux filets ont permis aux Penguins Elite de l’emporter 3-0 vendredi et de passer en quarts de finale, samedi après-midi 13 h, face au Vert et Noir de l’école Fadette.

« On a travaillé fort et on s’est bien passé la rondelle. On a travaillé et on a gagné », a-t-il analysé après le match.

Quant à son premier but, il assure que ce n’était pas de l’improvisation !

« J’aime faire cette manœuvre du revers. C’est quelque chose que je pratique à l’occasion. Ce n’est pas la première fois que je fais ça », a-t-il reconnu, ajoutant qu’il adore l’expérience du Tournoi pee-wee et, surtout, de voir autant de neige au sol !

UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE

Son entraîneur Jeff Hannan ne tarit pas d’éloges envers son talentueux no 18.

« C’est un leader pour nous sur et en dehors de la patinoire. Son éthique de travail est irréprochable, c’est un bon coéquipier avec une bonne attitude. Il est excellent offensivement pour un jeune de son âge. Il a les habiletés pour fabriquer des jeux, mais aussi pour marquer. C’est l’un des joueurs sur qui on compte quand on a besoin d’un but. »

Toutefois, les Penguins Elite de Pittsburgh ne sont pas l’affaire d’un seul joueur, tient-il à préciser.

« On a une très bonne équipe composée de neuf attaquants, six défenseurs et deux gardiens de but en qui nous avons confiance. C’est ce qui explique nos succès cette saison. »

En date de vendredi, les jeunes Pens venaient au sixième rang des meilleures équipes pee-wee AAA aux États-Unis selon le site MyHockeyRankings.com .

« On a une bonne saison. Nos joueurs se tiennent et se soucient l’un de l’autre. Notre travail est de maintenir le train sur les rails. On leur donne la liberté de s’exprimer sur la patinoire, mais on les rend aussi responsables et on les pousse. Ça fonctionne bien jusqu’à maintenant. »

Les matchs à l’horaire

Vendredi

Detroit Honeybaked 1 c. Grenadiers du Lac St-Louis 0 | AAA

Rangers de Mid Fairfield 4 c. Blues de St-Louis 1 | AAA

Vert et noir de l’école Fadette 4 c. Eagles Jr. de Boston 3 | AAA

Canadiens de Montréal 1 c. Cataractes de Shawinigan 6 | AA-Élites

Wildcats de Moncton 1 c. Bruins Jr. de Boston 2 | AA

Ducks Jr. d’Anaheim 0 c. Penguins Elite de Pittsburgh 3 | AAA

Vasas Budapest 2 c. Alliés de Montmagny 8 | Inter B

Seigneurs de Lotbinière 3 c. Drakkars de Caen 0 | Inter B

Commandeurs du Collège de Lévis 2 c. Diabolos de Lucille-Teasdale 5 | Scolaire

Seacoast Performance Academy 1 c. Prédateurs de John Rennie 0 | Scolaire

Tampa Bulls 5 c. Mooseheads de Halifax 3 | AA

Samedi

8h : Bruins Jr. de Boston c. Sélect d’Autriche | AA

9h15 : Stars de Syracuse c. Cataractes de Shawinigan | AA-Élites

10h30 : Cyclone Blizzard de SSF-Québec c. Nordiques de Québec | AA-Élites

11h45 : Rangers Jr. de Mid Fairfield c. Detroit Honeybaked | AAA

13h : Vert et Noir de l’école Fadette c. Penguins Elite de Pittsburgh | AAA

14h15 : Alliés de Montmagny c. Seigneurs de Lotbinière | Inter B

15h30 : Seacoast Performance Academy c. Diabolos de Lucille-Teasdale | Scolaire

16h45 : Tampa Bulls c. Gagnant de Boston/Autriche | AA

18h : Gagnant de Syracuse/Shawinigan c. Gagnant de Cyclone/Nordiques | AA-Élites

19h15 : Gagnant de Mid Fairfield/Detroit c. Gagnant de Fadette/Pittsburgh | AAA