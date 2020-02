Le Triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine amasse 675 000 $

Depuis 1999, les membres du Cercle de Sainte-Justine se dévouent à la cause des mères et des enfants malades. Près de 300 personnes, regroupées en équipes de 4 (un capitaine, un coureur, un patineur et un skieur de fond), ont participé au Triathlon d’hiver de la Fondation CHU Sainte-Justine, qui a permis de recueillir la somme de 675 000 $.

Photo Chantal Poirier

La lauréate de trois médailles olympiques et hockeyeuse Marie-Philip Poulin est en compagnie de la coprésidente d’honneur, Virginie Cleroux, le gagnant du Super Bowl Laurent Duvernay-Tardif, le coprésident d’honneur, Nicolas Croteau, et la coprésidente du Cercle Sainte-Justine, Catherine Sharp.

Marie-Philip Poulin et Laurent Duvernay-Tardif, les capitaines de l’équipe de la Fondation LDT, sont en compagnie des membres de leur équipe, Éric, Juliette et Gabriel.

Les membres de l’équipe de BFL Canada, Étienne Drapeau, Nelson Fernandez, Peter Miller et Jean-François Bilodeau, ont profité de quelques minutes de répit après leur séance d’échauffement.

Le Triathlon d’hiver permet de s’assurer que les enfants et la relève puissent grandir en santé. Le jeune Thomas s’est bien amusé sur les épaules de Laurent Duvernay-Tardif.

L’une des 60 équipes avait la chance de remporter le prestigieux trophée Pierre Boivin. Sur la photo, on aperçoit Pierre Boivin, l’un des fondateurs de l’événement, ainsi que l’ancien joueur de la LNH Max Talbot et son fils, Jaxson.