L'entraîneur des Jets Paul Maurice adore son nouveau défenseur Dylan DeMelo

L’entraîneur-chef des Jets de Winnipeg, Paul Maurice, n’a pas tari d’éloges à l’endroit du défenseur Dylan DeMelo, après la victoire des siens de 5 à 1 sur les Sénateurs d’Ottawa, jeudi soir.

L’arrière de 26 ans disputait un premier match dans l’uniforme des Jets, trois jours après avoir été acquis des «Sens».

«Il a utilisé son bâton pour arrêter tellement de rondelles et ses passes étaient sur la palette de ses coéquipiers. C’était pur, comment je pourrais appeler ça? De la pornographie pour entraîneurs?», a dit Maurice lors de son point de presse d’après-match.

«Je dis simplement que c’est ce que les entraîneurs adorent. Ce n’est pas électrisant, mais il est constant avec son bâton, ses lectures et ses passes», a-t-il ajouté.

Contre les Sénateurs, DeMelo a été envoyé dans la mêlée plus de 18 minutes et a bloqué trois lancers. Le patineur obtenu pour un choix de troisième ronde a tout de même trouvé cela étrange de jouer contre ses anciens coéquipiers.

«C’était définitivement bizarre au début. C’était étrange d’être de ce côté du banc, de regarder l’autre bord et de jouer contre les patineurs en rouge», a exprimé DeMelo au NHL.com.

Qu’à cela ne tienne, le défenseur a pu observer la puissance des Jets et ce qu’il a vu l’a impressionné.

«Nous avons vraiment un bon groupe de joueurs ici et je trouve que nous avons fait du très bon travail ce soir [jeudi], a affirmé DeMelo. [...] L’avantage numérique est sorti fort avec quelques buts et nous avons été en mesure de trouver la bonne façon de jouer. On peut vraiment dire que les gars sont capables de faire des jeux ici.»