Roberge maintient sa décision d’exclure Weinstock

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, maintient sa décision d’exclure le philosophe Daniel Weinstock comme expert dans sa réforme du cours d’éthique et culture religieuse, même s’il a pris cette décision sur la base d’une information inexacte.

Le bureau de M. Roberge a retiré son invitation à M. Weinstock, à la suite de la publication d’une chronique de Richard Martineau soutenant erronément que le professeur de l’Université McGill avait proposé que des médecins québécois effectuent des «excisions symboliques» de jeunes filles.

«À la lumière de ces nouvelles informations, nous allons annuler la participation de M. Weinstock aux forums», a indiqué Francis Bouchard, l’attaché de presse du ministre Roberge, dans une déclaration transmise au Journal, mercredi.

Controverse

Or depuis, M. Martineau a reconnu que cette affirmation était «inexacte». M. Weinstock citait des propos sans les endosser. Il s’oppose à l’excision, qu’elle soit symbolique ou non.

Malgré tout, M. Roberge n’a pas l’intention de reculer sur la décision «qu’on a prise au gouvernement». «Nous avons fait nos propres recherches, nous avons constaté qu’il y avait de la controverse et que ça risquait de nous faire perdre de vue nos objectifs», a-t-il dit lors d’une mêlée de presse, vendredi, à Montréal.

Il dit avoir eu, au matin, une discussion «cordiale» avec M. Weinstock. «Je regrette la façon dont ça s’est passé. Je le regrette sincèrement. On aurait dû l’appeler d’abord», a-t-il indiqué. Il dit que M. Weinstock peut participer aux forums comme «expert dans la salle».

Weinstock pas satisfait

De son côté, le professeur Weinstock n’est pas satisfait de ces explications. «Il faut que [Jean-François Roberge] s’excuse sur le fond», a-t-il affirmé au Journal.

C’est également le point de vue de Québec solidaire. «Si M. Roberge voulait éviter la controverse, c’est raté», souligne la députée Christine Labrie.

«C’est un manque de jugement de la part du ministre d’avoir pris une décision de manière impulsive sans contre-vérifier les informations. Et même si l’auteur s’est rétracté, il n’est pas capable de revenir sur la mauvaise décision qu’il a prise», a-t-elle pesté.

Au Parti libéral, on demande également à Jean-François Roberge de «se rétracter et faire ses excuses publiques au professeur Daniel Weinstock». Selon la députée libérale Marwah Rizqy, M. Roberge, «par son attitude et ses agissements», a «participé à la diffamation d’un professeur universitaire», a-t-elle dit dans une entrevue au Devoir.