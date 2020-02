VIA Rail annonce la reprise de son service sur certaines routes

MONTRÉAL – Quelques heures après que Justin Trudeau eut sommé les manifestants à lever leurs barricades sur les voies ferrées un peu partout au pays, vendredi après-midi, VIA Rail a annoncé la reprise complète de son service sur certaines routes, dont celle entre Montréal et Ottawa.

Dès ce samedi, VIA Rail offrira son service complet de fin de semaine entre Montréal et Ottawa, puis son service de semaine complet également à compter de lundi.

Le service de VIA Rail entre Montréal et Québec restera pour sa part annulé jusqu’à dimanche.

Les autres routes où le service complet reprendra en semaine dès lundi desservent des villes ontariennes dans les corridors Toronto-London-Windsor, Toronto-Sarnia et Toronto-Niagara Falls.

Le service sur d’autres routes de VIA Rail demeurera suspendu jusqu’à la semaine prochaine. Le circuit Toronto-Ottawa restera annulé jusqu’à mardi, de même que celui entre Toronto et Montréal et celui entre Senneterre-Jonquière. Le service L’Océan (Montréal-Halifax) restera aussi annulé jusqu’à mardi.

D’autres routes au Manitoba (Winnipeg-Le Pas), en Alberta et en Colombie-Britannique (Prince Rupert-Prince George-Jasper) resteront pour leur part inaccessibles jusqu’à vendredi de la semaine prochaine, de même que le service Le Canadien (Toronto-Vancouver).

«Veuillez noter que la période d'annulation des différents services est basée sur la durée minimale prévue pour la reprise du service une fois que les voies rouvriront», a souligné VIA Rail, ajoutant qu'en date de vendredi, «691 trains ont été annulés en raison des blocus». «Le nombre total de passagers affectés est de plus de 123 000.»

Le transporteur a en outre indiqué vendredi qu’il demeurait confiant «que la situation soit résolue le plus tôt possible et [qu’il encourage] toutes les parties impliquées à poursuivre leurs efforts en vue d'une résolution pacifique».