BROCHU, Ronald



À Montréal, le 16 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé entouré des siens, monsieur Ronald Brochu, époux de feu madame Alice Portelance.Il laisse dans le deuil ses enfants, Suzanne (Pierre Parent), Francine (André Blais), Roger (Linda Lemelin), Michel (Nathalie Cayouette) et Sylvain (Mylène Gagnon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse également ses soeurs, Irène, Genevève et Hermance, son frère Léonard (Gisèle), ses belles-soeurs, neveux et nièces autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :vendredi le 28 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 29 février dès 9h en chapelle. Une liturgie y sera célébée à 11h.