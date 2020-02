DION, Georges A



De Repentigny, le 11 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Georges A Dion, conjoint de Mme Dolorès Longpré.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Alain (Johanne), le fils de sa conjointe Hugo, son petit-fils Zachary, son frère Paul-Eugène et ses soeurs Anita, Ginette et Denise, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février de 10h à 15h au:384, RUE DU VILLAGEREPENTIGNY (secteur LE GARDEUR)Les funérailles auront lieu ce même jour à 15h en l'église St-Paul-l'Ermite.Des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.