CÔTÉ, Raymond



À Montréal, le 18 décembre, à l'âge de 87 ans, est décédé Raymond Côté, époux de feu Gisèle Raymond.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Réjean Lauzon), Carole (Normand Bélisle) et Jacques (Jacqueline Arsenault), ses petits-enfants François, Martine, Hélène, Caroline, Maxime et Cynthia, ses arrière-petits-enfants Marianne, Ariel, Kiane, Mia, Aimy, Sébastien, Coralie, William et Zackael, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 29 février dès 13 h au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 16 h en la chapelle du complexe funéraire.