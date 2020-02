FAUBERT, Fernand



À La Prairie, le 16 février 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Fernand Faubert. Il est parti rejoindre son épouse Madeleine Robert et ses fils Roger et Serge.Il laisse dans le deuil ses enfants Monique (Roger) et Alain (Manon), ses petits-enfants Yannick et Pierre-Olivier, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le samedi 29 février 2020 à partir de 14h, suivi d'un hommage au salon funéraire à 16h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge (Centre Hébergement de La Prairie).