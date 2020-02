CLÉMENT CHARTRAND Marcelle

CLÉMENT CHARTRAND

À Les Cèdres, le 15 janvier 2020, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Marcelle Chartrand Clément, épouse de feu Germain Clément. Elle était native et résidante de Les Cèdres.Madame Clément laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Micheline Ménard), Thérèse, Micheline (André Leduc) et Serge (Nicole Chouinard), l'ensemble de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Claude (Huguette) et Réal (Pauline) ainsi que tous ses neveux et nièces, parents et amis. Elle rejoint sa fille Lise (feu André Desrochers).Les funérailles auront lieu le samedi 29 février 2020 à 11h en l'église Saint-Joseph-de-Soulanges située au 1160, ch. du Fleuve à Les Cèdres. La famille vous accueillera à l'église dès 10h afin de recevoir les condoléances. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.Les dispositions funéraires furent confiées au complexe funéraireLa famille remercie chaleureusement l'ensemble du personnel du 2e étage du centre d'hébergement et de soins de longue durée Laurent-Bergevin pour les bons soins apportés à Madame Clément. On vous invite à faire des dons à la Fondation du centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges à l'attention du C.H.S.L.D. Laurent-Bergevin.