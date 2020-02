LAQUERRE (née JACQUES)

Cécile



Le 11 février 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Cécile Jacques, épouse de feu Arthur Laquerre.Elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Denis), ses petits-enfants Geneviève (Jean) et Manuel (Eugénia), ses arrière-petits-enfants Coralie et Zakary ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 1er mars, de 13h à 15h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5www.dignitequebec.com