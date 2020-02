DESCHÊNES (née Limoges)

Jeannine



À Ste-Thérèse, le mercredi 12 février, à l'âge de 68 ans, est décédée Jeannine Limoges, veuve de Serge Deschênes.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rosemarie (Éric Desjardins) et Hugo-David (Andréanne Choquette), ses petites-filles Maélie et Maëlle, ses frères et soeurs: André, Jean (Francine), Jacqueline et Louise (François), ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Vincent-de-Paul (5443, boul. Lévesque Est, Laval, Qc), le samedi 29 février à 11h.