USEREAU PAYANT, Lucie



À la Résidence Narbonne de St-Rémi, le 4 février 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lucie Payant, épouse de M. Maurice Usereau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Line (Louis Rhéaume), Jean-François (Maryse Coallier) et Sylvain (Brigitte Boulerice) sans oublier ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants bien-aimés.Elle laisse également ses belles-soeurs: Françoise Daigneault (feu Ubald Payant) et Rita Gemme (feu Gérard Payant), ses autres beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 29 février 2020 à 14h en l'église paroissiale de St-Rémi. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.www.cancer.caLa famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant et toute l'équipe du 2e du Centre Narbonne pour les excellents soins prodigués à Lucie.SALON FUNÉRAIREGIBEAU-GENDRONST-CHRYSOSTOME, 450-826-3131