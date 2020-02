BRISEBOIS, Marcel



Le 29 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Marcel Brisebois, époux de Mme Michelle Telmosse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole), Manon (Jacques) et Lorraine (Christian), ses petits-enfants Yannick (Caroline), Alexandre (Shanny), Jean-François (Colombe), Jean-Marc (Annick) et Karine, ses arrière-petits-enfants, ses frères Jean-Guy et René ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février 2020 de 13h à 17h à la :Suivi de la cérémonie-hommage à 17h en la chapelle de la résidence.