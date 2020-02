MARTEL, Jocelyne



C'est avec une grande tristesse que nous tenons à vous annoncer le décès de notre mère madame Jocelyne Martel, épouse de feu monsieur Normand Dinelle.Elle laisse dans le deuil ses filles Chantal (Jean-Yves Dinelle), France (Alain Dumas) et son fils Patrick (Ann Perron), ses petits-enfants, Carolane, Kevin et Leia, ses arrière-petites-filles Rosalie et Charlie.Elle laisse également ses soeurs Suzanne, Carmen, Madeleine et Louise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera lundi le 24 février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h et mardi dès 9h, au complexe :Les funérailles seront célébrées le mardi 25 février, à 11h, en l'eglise St-Marcel, 1630, boul. St-Jean-Baptiste suivies de l'inhumation au cimetière Repos St-François d'Assise, 6893, rue Sherbrooke est.Au lieu de fleurs des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.