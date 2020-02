BERTRAND, Jean-Pierre



À Pointe-Claire, le 12 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Jean-Pierre Bertrand, époux de Madame Marthe Bertrand née Lamarre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Claude-Henri (Manon), Sylvain (Chantal) et Louis (Liette), ses petits-enfants Charles-Édouard, André-Philippe (Anabelle), Rémi (Sandra), Cynthia (Dave) et Marc Antoine, ses arrière-petits-enfants Kurtis, Loïs, Mathilde, Abby-Gaëlle et Léonard, ses beaux-frères, belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er mars 2020 de 10h à 14h, au complexe :Une célébration aura lieu ce même jour à 14 heures en la chapelle du complexe.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Un don à l'organisme de votre choix ou une bonne pensée pour le défunt serait apprécié.